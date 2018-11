Man City | Sané | ' United? No | sono nella sponda giusta di Manchester'

Mancini 'pagato al nero' : il Manchester City si prende gioco del fair play : La domanda, che non va rivolta solo a lui bensì a buona parte del mondo non solo sportivo: ma i soldi son sempre così pochi da non bastare mai? Perché la tentazione di averne sempre di più, anche in ...

Football Leaks - così la Uefa ha permesso a Manchester City e Psg di truccare i bilanci : Un commercialista vicentino, professore di Economia all'università di Bologna, che pochi anni dopo aver lasciato la Uefa finirà dall'altra parte della barricata: consulente nel Milan sui temi del ...

Football Leaks - così la Uefa ha permesso a Manchester City e Psg di truccare i bilanci : I due club tra i più potenti del mondo violano le regole del fair play finanziario. Ma grazie all’aiuto di Platini e Infantino non sono stati esclusi dalla Champions. Ecco cosa rivelano i documenti esclusivi Operazione Super League: così le grandi squadre si sono comprate il calcio" Football Leaks, l'Uefa ha punito il Milan e graziato l'Inter. Che però aveva i conti peggiori " Football Leaks, Roberto Mancini e i pagamenti offshore ai ...

Football Leaks - Roberto Mancini e i pagamenti offshore ai tempi del Manchester City : Una società nel paradiso fiscale di Mauritius per l'attuale ct della nazionale quando allenava la squadra inglese Football Leaks, così la Uefa ha permesso a Manchester City e Psg di truccare i bilanci" Football Leaks, l'Uefa ha punito il Milan e graziato l'Inter. Che però aveva i conti peggiori " Operazione Super League: così le grandi squadre si sono comprate il calcio"

Il Manchester City schianta il Southampton (6-1) - Guardiola solo in vetta alla Premier League : Partita dominata Il Manchester City lancia un segnale inequivocabile alla Premier League, e sembra non risentire delle indiscrezioni di Football Leaks 2.0. Il 6-1 con cui gli uomini di Guardiola hanno steso il Southampton è un risultato eloquente, e il fatto che sia la vittoria numero 9 in 11 partite stagionali dice tutto sulla forza dei campioni in carica, ormai arrivati a livelli assoluti per qualità di gioco in entrambe le fasi. Non a caso, ...

La rete offshore del City per aggirare il FFP : nelle carte anche i pagamenti a Mancini : Secondo le rivelazioni di Football Leaks il club inglese avrebbe pagato stipendi di allenatori e calciatori tramite veicoli extra-bilancio L'articolo La rete offshore del City per aggirare il FFP: nelle carte anche i pagamenti a Mancini è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester City da record : 12 goleade da quando c'è Guardiola in panchina : Sei gol al Southampton per staccare il Liverpool in classifica, l'ennesima partita facendo il pieno di gol. Il Manchester City e i suoi tifosi ci sono ormai abituati: da quando su quella panchina ...

Show del Manchester City : col Southampton finisce 6-1 : Contro il Southampton, per la cronaca, ottavo successo nelle ultime nove gare in tutte le competizioni. - City, Sterling vs Sanè: dribbling, finte, cadute e... risate! sterling - Un protagonista ...

Spettacolo in Premier : il Manchester City strapazza il Southampton per 6-1 [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Uefa - la soffiata devastante : 'Ha aiutato Manchester City e Psg' - fair play finanziario taroccato : Le notizie sono due ed entrambe chiamano in causa l' Uefa , minando alle radici la credibilità del sistema calcio. La prima parla di versamenti in denaro dell' organo che controlla il mondo del pallone in Europa ai più grandi club - Juve, Milan, Real Madrid, Bayern Monaco ecc. - per evitare che creassero la Superlega. Non solo. Perché i vertici della confederazione avrebbero anche ...

DoMani EICMA a CityLife Shopping District : EICMA approda a CityLife Shopping District di Milano. Domenica 4 novembre le tre torri firmate da Hadid, Isozaki e Libeskind faranno infatti da cornice a un evento completamente dedicato alle due ruote. Spettacoli, esibizioni, gare, ma anche attività di promozione della sicurezza stradale per i più piccoli coordinati dai Motofalchi della Polizia Locale di Milano, […] L'articolo Domani EICMA a CityLife Shopping District sembra essere il ...

Football Leaks - Manchester City e Psg : i due club coinvolti dall'ultimo scandalo : L'idea di partenza era quella di investire nel club per lanciare nel mondo la compagnia aerea Etihad e renderla concorrenziale con l'Emirates, ma l'obiettivo è stato ampiamente superato. Mansour, che ...

Probabili Formazioni Manchester City vs Southampton - Premier League 04-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Southampton, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Assente De Bruyne nei Cityzens; Saints ancora senza AustinLa domenica di Premier League, valevole per l’11^giornata, si apre con la sfida dell’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e il SouthamptonCome arrivano City e SouthamptonI Cityzens arrivano da ben 2 vittorie consecutive in campionato, di cui l’ultima ...

Football Leaks : “così Psg e Manchester City hanno aggirato il Fair Play Finanziario” : Nuovi documenti di Football Leaks, diffusi venerdì da Mediapart che alimentano i dubbi su Psg e Manchester City ed in particolar modo sulla gestione del Fair Play finanziario. Protagonisti della vicenda l’ex presidente dell’Uefa Platini e l’attuale presidente della Fifa e allora segretario generale dell’Uefa, Gianni Infantino, nel dettaglio il Qatar avrebbe introdotto 1,8 miliardi di euro nelle casse del Psg in ...