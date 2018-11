Maltempo Visita sopralluogo nel Ponente dei consiglieri Lunardon e De Vincenzi

Maltempo - Tajani visita Terracina : “Il governo attivi il fondo Ue” : A Terracina , come in altre zone d’Italia colpite dal Maltempo , “c’e’ uno scenario da apocalisse”: “mi auguro che il governo attivi subito il fondo di solidarieta’ europeo e faccia il conto dei danni senza perdere tempo”. Lo ha detto il presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani , al termine della sua visita nel comune dell’Agro Pontino, dove ha incontrato anche i sindaci di Fondi e ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : una medusa ne approfitta per visitare Piazza San Marco tra i piedi dei passanti stupiti [VIDEO] : Il Maltempo degli ultimi giorni ha davvero stravolto l’Italia da Nord a Sud e da molteplici punti di vista. Non solo vittime, distruzione, Comuni isolati e bellezze naturali devastate in maniera brutale. Il Maltempo ha prodotto anche dei fenomeni alquanto bizzarri nelle città italiane. Se siete rimasti sorpresi quando nei giorni scorsi vi abbiamo riproposto le immagini dell’anguilla in giro per il centro di La Spezia o quelle delle trote ...