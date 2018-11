Maltempo sulle Alpi | valli distrutte dalla “Tempesta delle Dolomiti” | immagini SHOCK

Maltempo - AIGAE : “Dobbiamo concentrarci sulle cause dei fenomeni - portare avanti prevenzione e sensibilizzazione” : “Le foreste, le rive dei laghi, le montagne per il turismo sostenibile verde corrispondono a piazza San Marco, al Colosseo e agli Uffizi. L’appeal, il prodotto economico, i posti di lavoro che vengono meno con questi fenomeni disastrosi sono assolutamente paragonabili alla distruzione di quei monumenti. Ora dobbiamo concentrarci sulle cause dei fenomeni, portare avanti la prevenzione e la sensibilizzazione e fare di tutto affinché questo ...

Il cimitero degli alberi in Val Visdende - il drone dei vigili del fuoco sulle aree colpite dal Maltempo : Un video girato dal drone dei vigili del fuoco mostra le aree maggiormente colpito dalla straordinaria ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto settentrionale. Le immagini mostrano gli alberi caduti in val Visdende, sul Monte Peralba, passano poi da Santo Stefano di Cadore, sulla centrale elettrica Val Frison, per finire poi con l’erosione della statale Carnica L'articolo Il cimitero degli alberi in Val Visdende, il drone dei ...

Maltempo - rischio valanghe sulle Alpi : Sondrio vieta le escursioni : Manto nevoso a rischio, vietate le escursioni in alta quota. Cosi’ in Valtellina e Valchiavenna sopra i 2.000 metri negli ultimi giorni sarebbero caduti tra gli 80 e i 140 centimetri di neve. Nel bollettino diffuso oggi dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia “l’attività valanghiva spontanea, anche con valanghe di medie dimensioni, potrà interessare tutte le esposizioni dei versanti”. Per qusta ragione ...

Maltempo - 9 morti a Casteldaccia : il geologo fa chiarezza sulle due principali cause della tragedia : “Ci sono tante concause” all’origine della tragedia a Casteldaccia “ma due hanno maggiore peso: la vicinanza del fabbricato al letto del fiume e la cattiva manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrografica. Oggi c’era una miriade di rifiuti di vario tipo e genere, dal manichino alla bombola di gas alla folta vegetazione che impedisce il deflusso dell’acqua”. A dirlo, dopo un sopralluogo nella ...

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : la procura di Termini Imerese dispone esami sulle salme delle vittime : La procura di Termini Imerese, che sta indagando sulla tragedia che ha colpito Casteldaccia, nel Palermitano, ha disposto la tac sulle salme delle nove persone morte a causa dell’esondazione del fiume Milicia. In seguito l’autorità giudiziaria deciderà se fare eseguire l’autopsia sui corpi delle vittime. Gli accertamenti saranno condotti dall’Istituto di medicina legale del Policlinico. L'articolo Maltempo Palermo, ...

Maltempo - alluvione a Palermo : persone bloccate in casa e sulle auto : “Decine e decine gli interventi di soccorso in favore della popolazione e degli automobilisti nei territori delle compagnie carabinieri di Bagheria, Misilmeri, Termini Imerese, Corleone e Lercara Friddi“, spiega il comando provinciale di Palermo. Nuclei familiari sono stati tratti in salvo dai militari dalle proprie case o da auto rimaste bloccate, a volte sommerse, dalla furia dell’acqua di torrenti e fiumi ...

Maltempo - apocalisse sulle Alpi : la diga di Comelico è irriconoscibile - gli alberi delle Dolomiti sono finiti sulle spiagge dell’Adriatico [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo che sta colpendo l’Italia provocando una ventina di vittime soltanto in questa settimana provocando danni gravissimi in tutto il Paese, imperversa ancora nel weekend e soprattutto al Centro/Sud per l’azione di un violento ciclone che comprometterà anche la giornata di Domenica. Intanto visitando la provincia di Belluno, una delle zone più colpite, il capo della protezione civile Angelo Borrelli si è trovato di fronte a ...

Maltempo Campania : allagamenti e fango sulle strade nel Napoletano : allagamenti sulle strade nel Napoletano, invase dal fango, a causa delle piogge battenti della notte e delle prime ore del mattina: situazione critica a Licola dove l’acqua ha allagato la stazione e i binari della Circumflegrea con interruzione dei collegamenti con il terminal di Napoli-Montesanto. allagamenti a Pozzuoli nella zona litoranea a via Napoli e nella zona alta, a Bacoli nella zona di Cuma, Fusaro e Miliscola, dove un ...

Maltempo Sicilia : binari allagati - stop a molti treni sulle linee ferroviarie : In Sicilia su alcune linee ferroviarie la circolazione è sospesa per l’allagamento dei binari causato dal Maltempo: treni fermi sulla Palermo-Catania, tra le stazioni di Enna e Lercara Diramazione; sulla Palermo-Agrigento, tra le stazioni di Cammarata e Lercara Diramazione; sulla Catania-Agrigento, tra Caltanissetta Xirbi e Canicatti’ e sulla Caltanissetta-Siracusa, fra Campobello e Sant’Oliva. trenitalia ha attivato, per i ...

Maltempo - la strage di alberi sulle Dolomiti : Una vera e propria strage di alberi, spezzati e piegati dal forte vento. Accade sulle Dolomiti, dove in poche ore, raffiche a oltre 120 km orari hanno distrutto un milione di metri cubi di foresta

Maltempo sulle Dolomiti : danni per almeno un miliardo - cambiata la morfologia : Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno, ha stimato in almeno un miliardo di euro i danni dell'ondata di Maltempo che si è abbattuta sulle Dolomiti nei giorni scorsi.Continua a leggere

Maltempo : ancora allerta rossa sul Veneto - attenzione sulle altre Regioni : Dopo giorni di Maltempo , che ha fatto danni, permane l' allerta meteo su parte del Veneto e, in maniera più moderata, in nove Regioni del Paese. Il bollettino della Protezione civile segnala "allerta ...

Maltempo sulle Dolomiti - la strage degli alberi vista col drone. VIDEO - : Venti da 120 chilometri all'ora hanno sollevato e sradicato le piante, abbattendole come birilli: è quanto si vede in un filmato, girato da un drone e pubblicato su Storyful , che ha catturato l'...