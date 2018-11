Maltempo Sicilia | il comitato vittime | Casteldaccia come Rigopiano

Maltempo Sicilia : frana danneggia i collettori fognari nell’agrigentino : Scivola il vallone Esa Chimento, a Favara (Ag), e saltano i collettori principali che arrivano al depuratore. Girgenti Acque e’ gia’ al lavoro per cercare di ripristinare i danni determinati dall’ondata di Maltempo. Il sindaco di Favara, Anna Alba, ha convocato invece un tavolo tecnico. Nella zona di contrada Esa Chimento – secondo quanto viene confermato da Girgenti Acque – ci sono state varie sconnessioni e ...

Maltempo : in Sicilia morti annegati 400 cani e gatti randagi : Stanno riemergendo in queste ore dal fango anche le carcasse di cani e gatti che sono morti annegati in questi giorni di Maltempo. Non è affatto facile fare un conto di quanto possano essere le vittime a quattro zampe in queste tragiche giornate che hanno colpito la Sicilia ma visto l’alto numero di animali randagi, in particolare cani che sono presenti in tutta l’Isola non possiamo escludere che possano essere diverse centinaia i ...

Maltempo - Giammanco : “Rischio idrogeologico in Sicilia” : “Ho presentato un’interrogazione urgente al Governo per capire come intende attivarsi per dare delle risposte al rischio idrogeologico in Sicilia e a tutti i pericoli connessi”. Lo afferma Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia e vice capogruppo al Senato. “Dopo i disastri causati dalla recente ondata di Maltempo, l’Esecutivo ha il dovere di agire quanto prima con azioni concrete a sostegno ...

Maltempo Sicilia : Lampedusa “isolata per 8 giorni” : “A causa del Maltempo che ha investito la Sicilia, Lampedusa e Linosa sono rimaste per ben otto giorni senza collegamenti navali con Porto Empedocle. Ma la ‘colpa’ non è stata solo delle condizioni meteorologiche: navi più moderne e tecnologicamente migliori di quelle attualmente in servizio avrebbero potuto navigare anche con condizioni meteo avverse“: lo ha dichiarato Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa. ...

Maltempo in Sicilia : strade chiuse e riaperte - la situazione viabilità : In corso gli interventi di Anas in Sicilia per il ripristino della transitabilità sulle strade statali interessate dall’eccezionale ondata di Maltempo del fine settimana. È stata riaperta la SS113 ‘Settentrionale Sicula’ che, nella giornata di domenica, era stata chiusa in via precauzionale dal km 238 al km 250 tra Torre Colonna e Bagheria, al fine di ispezionare due ponti in muratura investiti dall’onda di piena dei corsi ...

Maltempo Sicilia - la forza dell'acqua travolge case e uccide 9 persone : Tutta la Sicilia è in ginocchio ormai da diverso tempo a causa del Maltempo, ieri notte nella provincia di Palermo si è consumata l'ennesima tragedia: 10 persone sono morte a causa dello straripamento di un fiume. Una furia d'acqua ha improvvisamente travolto e sommerso una casa, così come avvenuto anche a Casteldaccia Palermo dove un'intera famiglia è stata completamente sommersa e quindi rimasta uccisa. Maltempo, la Sicilia messa in ginocchio ...

Le storie di chi è morto a causa del Maltempo in Sicilia : Un'esperienza politica la sua che si è incrociata con quella di Vittorio Sgarbi, che di Salemi è stato sindaco dieci anni fa. Ed infatti lo stesso critico d'arte lo ha voluto ricordare con un video ...

Cosa sappiamo sulla casa in cui sono morte 9 persone per il Maltempo in Sicilia : La villetta era molto vicina a unl fiume e nel 2008 il Comune ne aveva ordinato la demolizione: ci sono versioni discordanti su Cosa successe dopo

Strage per Maltempo in Sicilia - 12 morti. Polemiche su abusivismo : Roma,, askanews, - È Strage per il maltempo in Sicilia, almeno 12 i morti. Due famiglie distrutte a Casteldaccia, nel palermitano, dove un fiume in piena ha travolto una villetta uccidendo 9 persone, ...

Maltempo - domani i funerali delle 12 vittime in Sicilia. Si cerca medico disperso : Lo afferma Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista all'Economia, intervenendo al Senato sul tema del Maltempo che ha flagellato l'Italia. Allerta arancione in Veneto, Piemonte, Emilia e Lazio ...

Maltempo - 12 vittime in Sicilia | : Trenta vittime in una settimana. Il premier Conte annuncia fondi per 1 miliardo per il dissesto idrologico. Il ministro dell’Ambiente: basta costruire dove non si può

Maltempo e frane in Sicilia : il 90% dei Comuni in aree a rischio : Secondo ultimo rapporto redatto dall’Ispra, il 90% dei Comuni Siciliani ha aree a rischio idrogeologico, 360 Comuni isolani hanno aree interessate a pericolosità da frana (elevata o molto elevata) o idraulica (elevata o molto elevata); circa 120 mila abitano nelle aree con pericolosita’ da frana e 20 mila in quelle a pericolosita’ idraulica. 50 mila edifici sono a rischio frane, 14 mila a rischio idraulico. “I drammatici ...

Maltempo Sicilia - trovato il giubbotto del medico disperso nel Corleonese : I Carabinieri di Corleone (Palermo) hanno ritrovato il giubbotto di Giuseppe Liotta, il medico palermitano di 40 anni disperso da sabato sera lungo la Statale da Ficuzza a Corleone. La giacca è stata ritrovata in contrada Scalilli, nei pressi di Corleone. Sabato notte è stata ritrovata anche la macchina del pediatra, che si stava recando all’ospedale di Corleone. L'articolo Maltempo Sicilia, trovato il giubbotto del medico disperso nel ...