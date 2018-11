Maltempo Sicilia | allerta meteo criticità “gialla” in vigore fino alla mezzanotte

Maltempo - 12 vittime in Sicilia | : Tragedia a Casteldaccia, muoiono anche due bambini di 1 e 3 anni. Il sindaco: vivevano (in affitto) in una casa abusiva

Maltempo in Sicilia : l'82° Centro C.S.A.R. impegnato nelle ricerche dei dispersi : Un equipaggio dell'82° C.S.A.R. è stato impegnato in 2 sortite per la ricerca di dispersi a Vicari e Corleone , PA, Nella notte di oggi, domenica 04 Novembre 2018, un elicottero HH139-A è decollato ...

Maltempo in Sicilia - travolto dal torrente mentre cercava un amico disperso : Alessandro Scavone , titolare di un distributore di carburanti e consigliere comunale di Salemi, nel Trapanese, è morto a causa del Maltempo mentre stava cercando un amico disperso. La Jeep su cui ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Stasera dichiariamo lo stato di calamità” : “Stasera dichiariamo lo stato di calamità e continueremo a chiedere lo stato di emergenza al Governo integrando al perimetro già individuato le aree già colpite, nelle ultime giornate”. Lo ha annunciato il governatore Siciliano Nello Musumeci a margine della riunione di giunta. “Speriamo davvero che da Roma ci spossa arrivare una risposta, capire l’entità dello stanziamento che intendono deliberare – dice Musumeci ...

Maltempo Sicilia : frana costone roccioso di Monte Pellegrino a Palermo : A causa di una frana che interessa il costone roccioso di Monte Pellegrino, sovrastante “Casa natura”, a Palermo, i sentieri della zona sono stati interdetti. Il pericolo è segnalato con del nastro bianco-rosso che delimita l’area interessata. I cittadini sono invitati a non avvicinarsi per non incorrere in situazioni di pericolo. L'articolo Maltempo Sicilia: frana costone roccioso di Monte Pellegrino a Palermo sembra essere il ...

Maltempo Sicilia : “La priorità deve essere la sicurezza delle vite umane” : “Dobbiamo entrare nell’ottica che la salvaguardia, la sicurezza, delle vite umane prevale come bene primario rispetto ad altri che pure sono costituzionalmente tutelati. Molto spesso abbiamo registrato qualche intralcio burocratico, anche a livello di pulitura dei corsi d’acqua perche’, a esempio, ci sono vincoli paesaggistici pure nella rimozione di un albero o ostacoli di questo genere”. Lo ha detto il premier ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Stiamo disponendo gli interventi sui fiumi” : “Stiamo predisponendo interventi su un’ottantina di fiumi: una quindicina in somma urgenza compreso il fiume Gornalunga nella zona di Catania, 28 saranno progetti del Genio civile, una decina della struttura del dissesto idrogeologico”. Lo dice il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, parlando con i cornisti mentre è in corso la riunione della giunta regionale sull’alluvione. “Da domani avvieremo al lavoro un ...

Allerta Meteo Sicilia : domani ancora Maltempo : La Protezione Civile Regionale mantiene anche per domani, per la Sicilia occidentale, le condizioni di pre-Allerta, con un bollettino diffuso oggi pomeriggio che sia per il rischio idrico sia per il rischio idrogeologico riporta il livello a giallo. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: domani ancora maltempo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Sicilia - proseguono le ricerche del pediatra palermitano disperso : proseguono senza sosta le ricerche di Giuseppe Liotta, il pediatra 40enne palermitano che la sera del 3 novembre si stava recando in ospedale a Corleone per iniziare il suo turno. La famiglia ha raccontato che il medico era preoccupato per il Maltempo. La sua auto è stata ritrovata chiusa a chiave.Continua a leggere

Maltempo Sicilia : Anas al lavoro per il ripristino della viabilità : Prosegue il lavoro di personale e mezzi Anas sulla viabilità della Sicilia interrotta dal Maltempo e per ripristinare le condizioni di percorribilità sulle rete stradale in gestione. E’ temporaneamente chiusa in via precauzionale la strada statale 113 ‘Settentrionale sicula’ al km 239,000 per consentire verifiche su un ponticello interessato dalla piena di un corso d’acqua. Per un evento franoso è inoltre chiusa al traffico la strada ...

