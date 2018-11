Maltempo | Rossi chiede stato emergenza

Maltempo - strage di circa 14 milioni di alberi : faggi ed abeti bianchi e rossi : la Coldiretti e Federforeste stimano che il Maltempo ha fatto strage di circa 14 milioni di alberi soprattutto

Maltempo - Conte : "Settimana prossima dichiarazione stato di emergenza" - : Il presidente del Consiglio è in Sicilia dove ha incontrato i familiari delle vittime del Maltempo e ha preso parte a una task force per fare il punto della situazione. Intanto, solidarietà arriva dal ...

Ancora Maltempo sull'Italia fino a venerdì prossimo : Roma, 3 nov., askanews, - Il vortice di bassa pressione posizionato nei pressi della Sardegna condizionerà Ancora il tempo del nostro Paese fino alla giornata di lunedì. In particolare la domenica ...

Previsioni Meteo : perturbazioni senza sosta - ancora Maltempo la prossima settimana! : ancora tanto maltempo sull'Italia, altra forte perturbazione la prossima settimana. Le ultimissime... Previsioni Meteo / Il maltempo non accenna ad abbandonare l'Italia e stando agli ultimissimi...

Maltempo - Aipo : sale il livello del Po - criticità nelle prossime ore : L’incremento dei livelli del Po verificatosi nelle scorse ore nel settore occidentale provocherà un nuovo innalzamento dei valori nel tratto medio (emiliano-lombardo) e terminale dell’asta fluviale, col superamento della soglia 1 (criticità ordinaria) nelle prossime 24 ore e un possibile superamento della soglia 2 (criticità moderata) nelle prossime 36 ore nel tratto a valle di Cremona: lo rende noto l’Agenzia Interregionale per il Po. Nei ...

Allerta Meteo - il Maltempo continua con lo Scirocco : altri violenti nubifragi nelle prossime ore - ecco dove [MAPPE] : 1/16 ...

Maltempo - solo una tregua o per quest'anno 'abbiamo già dato'? Cosa ci aspetta nei prossimi giorni previsioni : Siamo nel campo delle profezie, degli oracoli, ma proviamo a guardare i modelli Cosa ci dicono, soprattutto allargando la ricerca al sistema mondo, più specificatamente al triangolo Atlantico-Nord ...

I grossi danni del Maltempo nel bellunese : Tre persone sono morte, centinaia sono ancora isolate isolate e senza elettricità The post I grossi danni del maltempo nel bellunese appeared first on Il Post.

Previsioni disastrose. Maltempo - l’allarme dell’esperto : “Nei prossimi giorni” : Il bilancio delle vittime del Maltempo è salito a 9. Nella notte invece un vigile del fuoco volontario è deceduto durante il taglio di un albero pericolante per il forte vento a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. Sempre a causa della caduta di alberi ieri due persone sono morte schiacciate nella loro auto, nel frusinate, e un’altra persona ha perso la vita a Terracina. Una persona è morta a Napoli mentre camminava, colpita da ...

Il Maltempo flagella l’Italia : almeno 7 morti e decine di feriti - è ancora “allarme rosso” nelle prossime ore : Sale a 7 il bilancio delle vittime del maltempo: è morto poco fa in ospedale l’uomo che era rimasto ferito a Terracina e che si trovava nell’auto travolta da un albero. L’altra persona che era a bordo con lui è deceduta sul colpo. Una persona è morta travolta da un albero durante un forte temporale che si è abbattuto in serata a Feltre (Belluno). Ha perso la vita un ventenne a Napoli, un’anziana nel Savonese e tre persone ...

Maltempo Liguria : massima allerta nelle prossime ore - previste “onde di 8 metri” : nelle prossime ore in Liguria l’allerta è alta in particolare in riferimento a moto ondoso e forte vento, secondo quanto reso noto dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dall’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che hanno fatto il punto sull’allerta meteo nella sede della Protezione civile regionale. E’ attesa una mareggiata eccezionale. “I crolli sono stati moltissimi, non ...

Maltempo - Aipo : per il Po criticità ordinaria e moderata nelle prossime 24 ore : L’Agenzia interregionale per il fiume Po prevede che “nelle prossime 24 ore il livello del Po raggiunga livelli di “criticità ordinaria” (superamento della prima soglia di criticità) nel tratto piemontese, tra gli idrometri di S.Sebastiano e Casale Monferrato e di “criticità moderata” (superamento della soglia 2) all’idrometro di Valenza Po, per effetto del consistente apporto del fiume Sesia. Pur con ...

Allerta meteo Puglia : Maltempo per le prossime 27 ore : Allerta meteo della Protezione civile Regione Puglia per le prossime 27 ore, con previsione “di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, su settori interni della Puglia centro – meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati”. Lo comunica la Prefettura di Bari, che aggiunge: “Dalle ore 15 del 28 ottobre 2018 e per le successive 27 ore venti da burrasca a ...