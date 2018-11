Maltempo Piemonte | sale il livello del Lago Maggiore | rischio esondazione a Verbania

Maltempo - allerta arancione in 4 Regioni/ Ultime notizie : ancora pioggia su Piemonte - preoccupa Po in piena - IlSussidiario.net : Maltempo, nuova allerta arancione in quattro Regioni d'Italia: ancora pioggia intensa in Piemonte, paura per la piena del fiume Po.

Maltempo Piemonte : ancora piogge - piena del Po in transito : “E’ in fase di esaurimento l’azione della struttura depressionaria localizzata sull’alto Tirreno responsabile delle precipitazioni degli ultimi giorni. Tuttavia – spiega in una nota Arpa Piemonte – si manterranno le condizioni di Maltempo sul territorio Piemontese in quanto si sta strutturando una circolazione di bassa pressione sulla Spagna destinata ad avanzare verso l’arco alpino nel corso della giornata di ...

Maltempo - ancora allerta arancione in Veneto - Piemonte - Emilia Romagna e Lazio : Violenti temporali, raffiche di vento e tempo ancora instabile. La violenta perturbazione di Maltempo che ha investito l'Italia non accenna a fermarsi. Anche per oggi, lunedì 5 novembre, resta l' ...

Maltempo Piemonte : nevicate in quota e piccole frane nelle basse valli torinesi : Un manto nevoso che varia da pochi centimetri a 20-30 a seconda delle vallate e delle quote ha impegnato nelle ultime ventiquattr’ore i cantonieri del Servizio viabilità della Città metropolitana di Torino per garantire la circolazione sulle strade provinciali del territorio. La precipitazione è stata particolarmente intensa in Valle Orco, a Ceresole Reale, ma anche nella vicina Valle Soana. Gli interventi di sgombero della neve hanno quindi ...

Maltempo Piemonte : ripresa circolazione treni tra Biella e Santhià : E’ ripresa alle 17.40, dopo oltre 5 ore, la circolazione ferroviaria sulla linea Santhià-Biella, sospesa alle 12.20 per il rischio esondazione di un canale tra Salussola (Biella) e Santhià (Vercelli). Sei treni regionali sono stati cancellati e autosostituiti. Lo rende noto Ferrovie dello Stato. L'articolo Maltempo Piemonte: ripresa circolazione treni tra Biella e Santhià sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte : cessa l’allerta arancione - alta l’attenzione per corsi d’acqua e frane : Terminata la fase di allerta meteo codice arancione in Piemonte: il Settore protezione civile della Regione prosegue però il monitoraggio di eventuali criticità legate corsi d’acqua e possibili frane. L’allerta, spiega la Regione Piemonte, è gialla solo nelle zona del Toce, tra le province di Novara e di Verbania, per il rischio residuo di esondazioni e fenomeni franosi localizzati. L'articolo Maltempo Piemonte: cessa l’allerta ...

Maltempo Piemonte : picchi di 110 mm di pioggia - abbondanti nevicate in montagna [DATI] : La vasta saccatura atlantica, che nella notte si è estesa fino alle coste nordafricane, si sta lentamente ritraendo verso nord, favorendo una attenuazione delle correnti umide e perturbate convogliate sul Piemonte e permettendo una debole risalita dei valori di pressione: lo rende noto Arpa regionale. Precipitazioni diffuse e persistenti nelle ultime 12 ore. Su zone montane di biellese e verbano sono stati registrati mediamente 60-80 mm in 12 ...

Maltempo - la Liguria chiede lo stato di emergenza. Nuova allerta anche in Piemonte : Dopo una breve tregua di un giorno, il Maltempo torna a interessare l’Italia e in particolare del Regioni del Centro-Nord. ...

Maltempo - AIPo : allerta per nuova piena del fiume Po in Piemonte : “La piena sviluppatasi lungo il fiume Po si va propagando nel tratto mediano e terminale dell’asta fluviale con valori di ordinaria criticità (superamento della soglia 1) nell’arco delle prossime 24/48 ore”: lo rende noto l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. “Nelle prossime 24/36 ore è previsto un nuovo incremento dei livelli nel tratto Piemontese del Po, a causa delle precipitazioni avvenute nel settore occidentale ...

Maltempo Piemonte : dopo una breve tregua torna la pioggia : La pioggia è tornata in Piemonte, dopo le brevi schiarite di ieri: secondo Arpa regionale, sono attese precipitazioni “su valori moderati o localmente forti sul settore appenninico occidentale ed a ridosso delle vallate alpine nordoccidentali e sull’alto Piemonte, in ulteriore e marcata intensificazione su questi settori nella tarda serata e nella notte tra mercoledì e giovedì“. Dall’apertura della sala operativa della ...