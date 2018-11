Maltempo | Picierno Pd vs Vittorio Feltri | “Non è vero che i politici sono tutti

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 novembre 2018) Botta e risposta a L’Aria che Tira (La7) tra l’ex deputata del Pd, Pina, e il direttore di Libero,, sull’emergenzae sui condoni edilizi.critica duramente il ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Vorrei che provassimoun po’ di vergogna per la sua accusa. La colpa di quello che è successo non è degli “ambientalisti da salotto”, ma è di chi continua in maniera assurda e anacronistica a permettere ancora condoni. Salvini la smetta di farsi i selfie e di giocare con la vita delle persone. Questo governo riapra Casa Italia e faccia qualcosa di utile pergli italiani”.osserva: “Tutte queste case abusive, chenumerosissime, hanno ottenuto gli allacciamenti della luce, del gas, dell’acqua. Qualcuno avrà concesso tutto questo. Ma cosa faceva questo qualcuno? ...