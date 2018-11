Maltempo | piano per la sicurezza idrogeologica in Veneto | servono 2 | 6 miliardi

L'altopiano di Asiago - catastrofico simbolo della più grande ondata di Maltempo da decenni : L'infinita distesa degli alberi abbattuti da un vento che ha raggiunto i 200 km orari: una delle immagini simbolo della sciagura che ha messo in ginocchio il bellunese. 'Ricominciamo da qui, come ...

Maltempo Sicilia - il comitato vittime : Casteldaccia come Rigopiano : “E’ una strage annunciata, esattamente come quella di Rigopiano. Anche in Sicilia, come in Abruzzo, tutti sapevano e nessuno è intervenuto”. Lo ha detto Gianluca Tanda, del comitato vittime di Rigopiano, oggi pomeriggio a Pescara, al termine dell’incontro in Procura con i magistrati titolari dell’inchiesta sul disastro del resort travolto da una valanga il 18 gennaio 2017. “Nulla è cambiato da quasi tre anni ...

Maltempo - Borrelli : “Bene un piano Marshall per la sicurezza del territorio” : Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è d’accordo con il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha invocato un ‘piano Marshall’ per far fronte ai danni provocati dal Maltempo nella sua regione e per mettere in sicurezza il territorio contro il dissesto idrogeologico. La priorità per Borrelli è “ripristinare il nostro territorio anche con un piano Marshall, ben venga“. Intervistato da Sky Tg24, ...

Maltempo - ANBI : serve un piano di contrasto per eventi meteo estremi : “Sui cambiamenti climatici, gli scienziati lanciano, pressoché inascoltati, allarmi da anni; il 19,7% delle case italiane sono abusive ed al Sud sono il 47,3%, costruite spesso in zone a rischio idrogeologico; l’inarrestabile consumo di suolo cementifica 2 metri quadrati al secondo, diminuendo la capacità di assorbimento idrico del territorio, ma la legge di contrasto al fenomeno vaga dal 2012 nei meandri parlamentari senza giungere ad ...

Maltempo : Zaia - serve Piano Marshall per la montagna - danni per 1 mld : Belluno, 4 nov. - (AdnKronos) - "Al momento possiamo stimare i danni in almeno un miliardi di euro, con 100 mila ettari di bosco andati distrutti, e 100 chilometri di strade provinciali e comunali da ripristinare. Per cui, è necessario un vero e proprio Piano Marshall per la montagna". Lo ha sottoli

Maltempo - è strage di alberi : pochi abeti in piedi nell’Altopiano di Asiago : Da Enego ad Asiago gli abeti rimasti in piedi sono davvero pochi. Lo dice la Coldiretti di Vicenza ricordando che il Maltempo dei giorni scorsi, con precipitazioni abbondanti, ma soprattutto straordinarie folate di vento arrivate a 190 chilometri l’ora, ha provocato la distruzione delle linee elettriche, quindi l’isolamento di un’area vastissima del territorio montano vicentino, nonché danni, anche importanti, a fabbricati ed ...

Maltempo : Giorgetti - un milione di euro per Altopiano Asiago : Roma, 3 nov. (AdnKronos) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha destinato un milione di euro per il recupero dei boschi dell'Altopiano di Asiago, nell'ambito delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra, questione sulla quale ha una specifica delega. "A

Maltempo : Istituto Friedman - governo preveda un vero e proprio Piano Marshall : Venezia, 3 nov. (AdnKronos) - "L’Istituto Milton Friedman Institute ci tiene ad esprimere in questo difficile momento per il nostro Paese tutto il sostegno e la vicinanza ai cittadini e alle istituzioni dalle zone disastrosamente colpite dalla terribile alluvione e dal Maltempo di questi giorni, in

Maltempo. Distrutti i boschi dell’Altopiano delle Alpi - 300 mila alberi caduti : “Come in guerra” : I boschi tra Veneto e Trentino Alto Adige sono stati letteralmente spazzati via. Le immagini sono scioccati: una immensa distesa di alberi schiantatisi a terra o spezzati nell'altopiano di Asiago, il 10% del patrimonio boschivo. "Non è rimasto più niente".Continua a leggere

Maltempo - Viminale : valutare chiusure di scuole e uffici - definire piano di emergenza strade e servizi : valutare l’opportunita’ di limitare, “a tutela della pubblica e privata incolumita’, gli spostamenti della popolazione ed il conseguente aumento dei volumi di traffico attraverso l’adozione di provvedimenti di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici presenti sul territorio, previe intese con l’Autorita’ scolastica e gli amministratori locali“: lo chiede una circolare inviata dal capo di ...

Maltempo - piano neve ad Avezzano : domande delle ditte entro il 30 ottobre : Il Comune di Avezzano (L’Aquila) avvia la ricerca di ditte per l’attuazione del piano neve. Con la pubblicazione del relativo avviso l’Ente ha infatti aperto, con scadenza al 30 ottobre, i termini per la presentazione delle relative manifestazioni di interesse da parte delle ditte che si occupano delle operazioni di sgombero neve e dello spargimento dei prodotti antigelo. Le domande dovranno essere presentate in Comune entro ...

Maltempo in Calabria - Cia : serve piano straordinario manutenzione : Roma, 9 ott., askanews, - Troppo presto per fare una stima esatta, ma la sensazione è quella che tra danni diretti e indiretti l'agricoltura calabrese perderà circa mezzo miliardo di euro. La ...

Maltempo Napoli : allagamenti al piano terra dell’Ospedale del Mare : A Napoli, a causa del Maltempo, si sono registrati allagamenti al piano terra dell’Ospedale del Mare, la nuova struttura ospedaliera cittadina del quartiere Ponticelli: le precipitazioni sono penetrate nella struttura, allagando i pavimenti del reparto di radiologia. La funzionalità della struttura non è stata compromessa, ma si sono registrati disagi, per medici e pazienti. Tra le possibili cause l’intasamento delle caditoie che ha ...