Maltempo : permane allerta arancione nel bellunese e lungo corso del Po (2) : (AdnKronos) - Resta confermata l’ allerta idraulica anche lungo l’asta del Po per il passaggio dell’onda di piena, mentre rientra l’allarme per il basso Piave, il Sile e il bacino scolante nella laguna di Venezia. Nel tratto veneto dell’asta del fiume Po il passaggio della piena potrebbe determinare

Maltempo - Casellati : E' una mattanza - siamo in pericolo permanente : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Maltempo Liguria : a Portofino c’è il presidio permanente dei Vigili del Fuoco : Per garantire il soccorso tecnico urgente nella località di Portofino , rimasta isolata dopo la mareggiata del 29 ottobre scorso a causa della frana della strada che collega il borgo con Santa Margherita Ligure, i Vigili del Fuoco hanno istituto un presidio permanente con un mezzo polivalente adatto alle strette strade del borgo. Lo comunica il comando dei Vigili del Fuoco . L'articolo Maltempo Liguria : a Portofino c’è il presidio permanente ...

Maltempo Calabria : “Non c’è emergenza - lo stato di pericolo è permanente” : “Sono almeno 20 anni che non siamo più in presenza di un’emergenza Maltempo, ma di una stato di pericolo permanente di fronte al quale è necessario intervenire con misure sistemiche, strutturali e non più con provvedimenti tampone“. Lo ha detto il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati a Lamezia Terme. “Da anni, ormai, nel nostro Paese – ha aggiunto – si registrano eventi catastrofici di ...