Maltempo Palermo | smentite le voci sul ritrovamento del medico disperso | le ultime

Amato - Confintesa Palermo - : Dolore immenso per la tragedia causata dal Maltempo : "Confintesa Palermo si unisce al cordoglio per l'immane tragedia causata dal maltempo e nel Dolore di una terra troppo spesso abbandonata e che oggi si sveglia con gli occhi pieni di lacrime. Oltre la ...

EMERGENZA Maltempo - ESERCITO AL LAVORO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA´ IN PROVINCIA DI PALERMO : PALERMO, 4 novembre 2018. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura di PALERMO ha chiesto l'intervento dell'ESERCITO per il RIPRISTINO DELLA viabilità delle arterie stradali che permettono di ...

Maltempo Sicilia : frana costone roccioso di Monte Pellegrino a Palermo : A causa di una frana che interessa il costone roccioso di Monte Pellegrino, sovrastante “Casa natura”, a Palermo, i sentieri della zona sono stati interdetti. Il pericolo è segnalato con del nastro bianco-rosso che delimita l’area interessata. I cittadini sono invitati a non avvicinarsi per non incorrere in situazioni di pericolo. L'articolo Maltempo Sicilia: frana costone roccioso di Monte Pellegrino a Palermo sembra essere il ...

Conte a Palermo : dal Cdm 1 mld per i danni del Maltempo. Salvini nel Bellunese : : Il premier vola nelle zone devastate dell'Isola e promette subito misure per gestire l'emergenza. Gli fa eco il ministro dell'Interno, che aggiunge: 'Stop tasse e chiederemo l'attivazione del Fondo ...

Maltempo : Musumeci - Prefetto Palermo inadeguato al ruolo - sia allontanato : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - Ha strascichi l'incidente diplomatico avvenuto oggi all'obitorio del Policlinico di Palermo, dove il cerimoniale di Palazzo Chigi non ha fatto entrare il Governatore siciliano Nello Musumeci con il premier Giuseppe Conte per rendere omaggio alle dodici vittime di Castel

Maltempo a Palermo - 10 morti | Distrutte 2 famiglie Il sindaco : "La casa era abusiva ed era da demolire" : Dramma nel Palermitano. Esonda il Milicia e travolge una casa di campagna a Casteldaccia dove amici e parenti trascorrevano insieme la serata. Quattro i sopravvissuti. morti anche una bimba di un anno, uno di tre e un quindicenne. Un altra vittima a Vicari. Disperso un medico di Corleone

Maltempo - cane salvato in mare a Palermo : Gli uomini della Guardia Costiera di Porticello a Palermo hanno salvato in mare un cane pastore tedesco probabilmente arrivato li per il Maltempo

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : la procura di Termini Imerese dispone esami sulle salme delle vittime : La procura di Termini Imerese, che sta indagando sulla tragedia che ha colpito Casteldaccia, nel Palermitano, ha disposto la tac sulle salme delle nove persone morte a causa dell’esondazione del fiume Milicia. In seguito l’autorità giudiziaria deciderà se fare eseguire l’autopsia sui corpi delle vittime. Gli accertamenti saranno condotti dall’Istituto di medicina legale del Policlinico. L'articolo Maltempo Palermo, ...

Maltempo - alluvione a Palermo : a Casteldaccia “ci sono troppe case abusive” : Nel Palermitano, a Casteldaccia, dove sono morte 9 persone, il fiume Milicia era esondato già altre volte, ma non ha mai fatto paura come ieri notte: “Altre volte le acque del fiume hanno invaso le strade ma mai era accaduta una cosa del genere,” raccontano i residenti del Comune. Alcuni dicono: “Siamo vivi per miracolo, per un caso“, mentre altri ammettono che nell’area “ci sono troppe case abusive“, e ...

Maltempo - alluvione a Palermo : persone bloccate in casa e sulle auto : “Decine e decine gli interventi di soccorso in favore della popolazione e degli automobilisti nei territori delle compagnie carabinieri di Bagheria, Misilmeri, Termini Imerese, Corleone e Lercara Friddi“, spiega il comando provinciale di Palermo. Nuclei familiari sono stati tratti in salvo dai militari dalle proprie case o da auto rimaste bloccate, a volte sommerse, dalla furia dell’acqua di torrenti e fiumi ...

Maltempo Palermo - il sindaco di Altavilla : “La zona in cui è esondato il fiume Milicia è ad altissimo rischio” : “La zona in cui e’ esondato il fiume Milicia e’ ad altissimo rischio, non solo per le condizioni dell’alveo che va ripulito ma per l’enorme numero di case abusive costruite. Lo denunciamo da anni. L’ultimo esposto e’ di un anno fa e l’ho fatto con l’ex sindaco di Casteldaccia“: lo ha dichiarato oggi sindaco di Altavilla Milicia, Giuseppe Virga, il cui Comune è separato dal corso ...

Maltempo - a Palermo lutto cittadino : 13.14 lutto cittadino oggi e domani a Palermo per le vittime del Maltempo. "Mi sembra doveroso esprimere la nostra vicinanza alla comunità di Casteldaccia e a tutte le comunità colpite da questa tragedia", dice il sindaco Orlando, che in qualità di presidente di Anci Sicilia invita gli altri sindaci a esporre le bandiere a mezz'asta negli edifici comunali "mostrando l'unione della nostra comunità regionale, in questo momento di lutto e ...

Maltempo - a Palermo è strage di bambini : Rachele - Federico e Francesco tra i morti di Casteldaccia : Tra le nove vittime di Casteldaccia, dove il fiume Milicia è esondato travolgendo una villetta, ci sono tre bambini: Rachele, 1 anno, il fratello Federico, di 15, e il piccolo Francesco, di 3. Sono morti insieme alle loro famiglie a causa della furia del Maltempo. Intanto, la procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo: "Case costruite troppo vicine al corso d'acqua".Continua a leggere