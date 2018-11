Maltempo : la Protezione Civile di Treviso è a Chies D'Alpago (2) : (AdnKronos) - Nel frattempo, è scattata la solidarietà dei cittadini per dare una mano alle forze impegnate nei soccorsi: "Negli ultimi giorni ho ricevuto tantissime telefonate da parte di professionisti della Città e dei comuni vicini, fra i quali architetti, ingegneri e tecnici, che desideravano m

Protezione Civile : torna il Maltempo domani al Nord - precipitazioni anche intense : Non si attenua la fase di maltempo sull'Italia. domani la depressione localizzata sull'area tirrenica continuerà ad apportare instabilità su molte zone della penisola: sarà questa volta il Nord ad...

Allerta Meteo - il Maltempo continua : nuovo avviso della protezione civile - fenomeni estremi anche Lunedì 5 e Martedì 6 Novembre : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, tende a stazionare a ridosso della Sardegna, continuando a far confluire correnti umide ed instabili sull’Italia. Le precipitazioni associate alla depressione, nella giornata di domani, tenderanno ad assumere carattere di persistenza sui parti delle aree alpine e pedemontane, mentre il centro-sud sarà ancora interessato da attività temporalesca. Sulla base delle ...

Maltempo - protezione civile : domani allarme arancione in altre 6 regioni : Il Maltempo non accenna a diminuire. Cosi per domani la protezione civile ha dato allerta rancione per sei regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, sui versanti jonico e tirrenico ...

Maltempo - la Protezione civile estende l'allerta arancione in sei Regioni : Il Dipartimento della Protezione civile ha esteso l'allerta arancione in sei Regioni: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Sicilia , sui versanti jonico e tirrenico meridionale della ...

Maltempo - Protezione Civile : “In Veneto situazione apocalittica”. Zaia : “Almeno un miliardo di danni”. Allerta per il fiume Po : Una situazione “apocalittica” e la necessità di partire subito con gli interventi perché per la conta dei danni ci vorranno “almeno due mesi”. A descrivere la situazione nel Bellunese è il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, arrivato in Veneto per un sopralluogo con il governatore Luca Zaia nelle zone più colpite dal Maltempo. Tra queste uno degli scenari più impressionanti è quello della diga del Comelico, ...

Maltempo - finora persi 14 mln di alberi - Protezione Civile : Apocalisse in Veneto : Un vero e proprio bollettino di guerra - Secondo quanto stimano Coldiretti e Federforeste, a essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi nei boschi dal Trentino all'Alto ...

Maltempo - protezione civile 'In Veneto situazione apocalittica'. In Friuli colpita anche la seconda foresta degli Stradivari : 'La situazione è pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli'. Lo ha detto a Belluno il Direttore del Dipartimento della protezione civile Nazionale Angelo Borrelli all'...