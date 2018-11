Maltempo | la Colonna mobile toscana rientra dal Veneto

meteoweb.eu

(Di lunedì 5 novembre 2018) Dopo 72 ore di permanenza nel Bellunese stando lainviata dalla Regionein, nel bellunese, nelle zone colpite daldei giorni scorsi. Tra stasera e domani rientreranno tutte le colonne mobili regionali; oggi, nell’ultima giornata dell’intervento, uomini e mezzi hanno concentrato il lavoro sul comune di Rocca Pietore (Belluno) per aiutare a ripartire le attivita’ produttive e turistiche in vista della stagione sciistica. Volontari e operatori hanno anche lavorato a lungo per aiutare i residenti a ripulire cantine, cortili e piazzali dal fango e dai detriti prima di ripartire per il rientro in. Nei giorni scorsi lasi e’ occupata degli interventi a Malga Ciapela, da dove parte la funivia per i ghiacciai della Marmolada; Vallata Agordina, dove l’emergenza e’ stata il taglio e la ...