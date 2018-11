Maltempo in Veneto | si offrono centinaia di volontari Zaia | «Impianti di sci aperti

Maltempo - piano per la sicurezza idrogeologica in Veneto : servono 2 - 6 miliardi : L’ultimo piano per la messa in sicurezza idrogeologica del Veneto, commissionato dalla Regione al professor Luigi D’Alpaos dell’Universita’ di Padova, massima autorita’ in materia di idraulica, risale al 2010: fu fatto dopo la grande alluvione di Ognissanti che mando’ sott’acqua mezzo Veneto, cioe’ 235 comuni su 581, causando mezzo milione di sfollati. Il piano complessivo prevede 681 opere, per un ...

Maltempo : la Colonna mobile toscana rientra dal Veneto : Dopo 72 ore di permanenza nel Bellunese sta rientrando la Colonna mobile inviata dalla Regione toscana in Veneto, nel bellunese, nelle zone colpite dalMaltempo dei giorni scorsi. Tra stasera e domani rientreranno tutte le colonne mobili regionali; oggi, nell’ultima giornata dell’intervento, uomini e mezzi hanno concentrato il lavoro sul comune di Rocca Pietore (Belluno) per aiutare a ripartire le attivita’ produttive e ...

Maltempo : in Veneto parziale ripristino servizi in zone colpite : In tutte le aree della montagna veneta maggiormente colpite dal Maltempo dei giorni scorsi proseguono senza sosta gli interventi di ripristino dei diversi servizi interrotti, il cui stato di avanzamento, che segnala concreti passi avanti nonostante si lavori in condizioni molto difficili, e’ seguito dall’Unita’ di Crisi Regionale istituita dal Presidente Luca Zaia e coordinata dall’Assessore alla Protezione Civile ...

Maltempo Veneto : resta chiuso il Ponte degli Alpini a Bassano : Rimane ancora chiuso alla viabilita’ pedonale il Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa (Vicenza). La decisione e’ stata presa oggi dall’amministrazione comunale, dopo la verifica del livello del Brenta, che aveva comportato la chiusura nella mattinata del 28 ottobre, dopo che il fiume aveva superato la soglia idrometrica di 1,55 metri. Stamani il livello e’ stato misurato a 1,77 metri e, complici le piogge annunciate ...

Maltempo in Veneto : intere aree sottoposte a vigilanza grazie ai droni : Continuano ancora i pattugliamenti ed i soccorsi dei vigili del fuoco nelle aree colpite dal Maltempo in Veneto negli scorsi giorni. Le forti piogge che si sono abbattute sul territorio italiano sono state causa di leggi di più...

Maltempo - ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA LIGURIA/ Ultime notizie - torna la pioggia : interessate Piemonte e Veneto - IlSussidiario.net : MALTEMPO, nuova ALLERTA arancione in quattro Regioni d'Italia: ancora pioggia intensa in Piemonte, paura per la piena del fiume Po.

Maltempo : Geologi Veneto - ecatombe boschi espone interi versanti a instabilità : Venezia, 5 nov. (AdnKronos) - "Un evento dai caratteri eccezionali che sembra, almeno dal punto di vista meteorologico in fase di superamento, ma che presenterà i conti in più fasi. Quella che stiamo vivendo caratterizzata dalla necessità di superamento dell’emergenza, in cui assume un ruolo fondame

Maltempo : Geologi Veneto - ecatombe boschi espone interi versanti a instabilità (2) : (AdnKronos) - "L’arrivo dell’inverno inoltre non aiuterà tali operazioni e il problema si presenterà in primavera dove lo scioglimento del manto nevoso e nuove precipitazioni si sommeranno nell’imbibizione dei terreni superficiali, che non avranno più l’aiuto del bosco e quindi potranno innescarsi f

Maltempo : Ance Veneto - percorsi normativi rapidi per la ricostruzione (2) : (AdnKronos) - “E ancora una volta – spiega il presidente di Ance Veneto - è riemerso il problema della manutenzione del territorio. Infatti solo interventi costanti possono garantire risultati efficaci in termini di riduzione del rischio. Un monitoraggio realizzato dai Giovani di Ance Veneto ci dice

Maltempo : Ance Veneto - percorsi normativi rapidi per la ricostruzione : Venezia, 5 nov. (AdnKronos) - Il presidente di Ance Veneto, Giovanni Salmistrari, insieme a quello di Ance Veneto Giovani, Giovanni Prearo, esprimono la loro vicinanza "alle popolazioni colpite ed il loro profondo cordoglio a nome dell’associazione e degli associati per le vittime del Maltempo”. “Le

Maltempo : esercenti funivie - in Veneto stagione non è a rischio : Belluno, 5 nov. (AdnKronos) - "La prossima stagione invernale non è a rischio: si scierà perché stiamo reagendo in tempi rapidi all’emergenza. Fortunatamente non abbiamo registrato danni strutturali agli impianti di risalita. I problemi sono relativi alla presenza di materiale sulle piste, che comun

Maltempo Veneto - Geologi : “Questo evento presenterà il conto in più fasi” : “Un evento dai caratteri eccezionali che sembra, almeno dal punto di vista meteorologico in fase di superamento, ma che presenterà i conti in più fasi”. Lo afferma in una nota Tatiana Bartolomei, presidente dell’Ordine dei Geologi del Veneto. “Dalle notizie che si hanno dai colleghi impegnati nella montagna bellunese – prosegue – le problematiche Geologiche più rappresentate sono dovute alle colate concentrate ...

Maltempo in Veneto - Zaia : piste e impianti da sci aperti da dicembre - : Dopo i gravi danni causati soprattutto nel Bellunese da alluvioni e frane, il governatore smentisce che la prossima stagione turistica invernale nelle Dolomiti sia compromessa: "Non ci saranno ...

Maltempo in Veneto - si offrono centinaia di volontari. Zaia : «Impianti di sci aperti regolarmente» : In 400 rispondono alla chiamata del comune di Belluno, a feltre basta un whatsapp per farne arrivare 300. Offerte in denaro dalle comunità di emigrati veneti sparsi per tutto il mondo