Maltempo in Veneto | intere aree sottoposte a vigilanza grazie ai droni

Maltempo - ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA LIGURIA/ Ultime notizie - torna la pioggia : interessate Piemonte e Veneto - IlSussidiario.net : MALTEMPO, nuova ALLERTA arancione in quattro Regioni d'Italia: ancora pioggia intensa in Piemonte, paura per la piena del fiume Po.

Maltempo : Geologi Veneto - ecatombe boschi espone interi versanti a instabilità : Venezia, 5 nov. (AdnKronos) - "Un evento dai caratteri eccezionali che sembra, almeno dal punto di vista meteorologico in fase di superamento, ma che presenterà i conti in più fasi. Quella che stiamo vivendo caratterizzata dalla necessità di superamento dell’emergenza, in cui assume un ruolo fondame

Maltempo : Geologi Veneto - ecatombe boschi espone interi versanti a instabilità (2) : (AdnKronos) - "L’arrivo dell’inverno inoltre non aiuterà tali operazioni e il problema si presenterà in primavera dove lo scioglimento del manto nevoso e nuove precipitazioni si sommeranno nell’imbibizione dei terreni superficiali, che non avranno più l’aiuto del bosco e quindi potranno innescarsi f

Maltempo : Ance Veneto - percorsi normativi rapidi per la ricostruzione (2) : (AdnKronos) - “E ancora una volta – spiega il presidente di Ance Veneto - è riemerso il problema della manutenzione del territorio. Infatti solo interventi costanti possono garantire risultati efficaci in termini di riduzione del rischio. Un monitoraggio realizzato dai Giovani di Ance Veneto ci dice

Maltempo : Ance Veneto - percorsi normativi rapidi per la ricostruzione : Venezia, 5 nov. (AdnKronos) - Il presidente di Ance Veneto, Giovanni Salmistrari, insieme a quello di Ance Veneto Giovani, Giovanni Prearo, esprimono la loro vicinanza "alle popolazioni colpite ed il loro profondo cordoglio a nome dell’associazione e degli associati per le vittime del Maltempo”. “Le

Maltempo : esercenti funivie - in Veneto stagione non è a rischio : Belluno, 5 nov. (AdnKronos) - "La prossima stagione invernale non è a rischio: si scierà perché stiamo reagendo in tempi rapidi all’emergenza. Fortunatamente non abbiamo registrato danni strutturali agli impianti di risalita. I problemi sono relativi alla presenza di materiale sulle piste, che comun

Maltempo Veneto - Geologi : “Questo evento presenterà il conto in più fasi” : “Un evento dai caratteri eccezionali che sembra, almeno dal punto di vista meteorologico in fase di superamento, ma che presenterà i conti in più fasi”. Lo afferma in una nota Tatiana Bartolomei, presidente dell’Ordine dei Geologi del Veneto. “Dalle notizie che si hanno dai colleghi impegnati nella montagna bellunese – prosegue – le problematiche Geologiche più rappresentate sono dovute alle colate concentrate ...

Maltempo in Veneto - Zaia : piste e impianti da sci aperti da dicembre - : Dopo i gravi danni causati soprattutto nel Bellunese da alluvioni e frane, il governatore smentisce che la prossima stagione turistica invernale nelle Dolomiti sia compromessa: "Non ci saranno ...

Maltempo in Veneto - si offrono centinaia di volontari. Zaia : «Impianti di sci aperti regolarmente» : In 400 rispondono alla chiamata del comune di Belluno, a feltre basta un whatsapp per farne arrivare 300. Offerte in denaro dalle comunità di emigrati veneti sparsi per tutto il mondo

Maltempo Veneto : LNDC chiede la sospensione della caccia : “Le immagini che in questi giorni arrivano dal Veneto sono desolanti: paesi isolati, strade distrutte e intere distese di boschi devastate dalla terribile ondata di eccezionale Maltempo che si è abbattuta sulla regione. Le stime – spiega in una nota la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – parlano di milioni di alberi abbattuti dalle piogge e dal vento, oltre a innumerevoli frane che hanno letteralmente messo in ginocchio una ...

Maltempo : Anci Veneto chiede ai Comuni personale in aiuto ai colleghi del bellunese : Padova, 5 nov. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha scritto ai sindaci per chiedere a tutti i Comuni la massima disponibilità per mettere a disposizione il proprio personale a sostegno delle amministrazioni del bellunese. Nella circolare si legge che “numerosi Comuni manifestano evidentemente grandi diffi

Maltempo - ancora allerta arancione in Veneto - Piemonte - Emilia Romagna e Lazio : Violenti temporali, raffiche di vento e tempo ancora instabile. La violenta perturbazione di Maltempo che ha investito l'Italia non accenna a fermarsi. Anche per oggi, lunedì 5 novembre, resta l' ...

Allerta Maltempo - l’allarme della Protezione Civile : “In Veneto situazione apocalittica” : Il maltempo in Italia degli ultimi giorni ha piegato il Veneto, una delle regioni più ricche del Bel Paese. A dare la cifra di quanto sta succedendo nel nord-est italiano è la stessa Protezione Civile che parla di una situazione apocalittica. A definire il dramma della devastazione per il maltempo in Veneto è la stessa Protezione Civile: “Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due ...

Maltempo - Enel : ripristinate 265mila utenze in Triveneto : Dopo i danni provocati dall’ondata di Maltempo che dalla giornata di lunedi’ ha colpito tutta la penisola, e in particolare il Triveneto, il servizio elettrico sta tornando alla normalita’ anche nella Provincia di Belluno, grazie al lavoro di una task force composta da 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione. Lo comunica la stessa Societa’ del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, e ...