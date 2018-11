Maltempo in Sicilia | ancora pre-allerta Continuano le ricerche del medico disperso

Maltempo in Italia - l'allerta continua. Ieri strage in Sicilia - 12 vittime : Oggi nuova allerta meteo in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Ieri le forti piogge hanno provocato l'esondazione del fiume Milicia nel palermitano. Il fango e la furia delle acque hanno ...

Maltempo Sicilia : oggi i funerali di Alessandro Scavone : oggi, nel pomeriggio, saranno celebrati i funerali di Alessandro Scavone, il consigliere comunale di Salemi morto sabato sera a Vicari, nel Palermitano, travolto dalle acque di un fiume esondato. Le esequie si terranno nella Chiesa Madre di Salemi (Trapani). “Una tragedia spaventosa Salemi perde un giovane conosciuto e stimato, che amava la vita e la sua città. Ci stringiamo attorno alla famiglia, colpita da questo grave lutto. Ai ...

Maltempo. In Sicilia rimane la pre-allerta : La Sicilia non è uscita dall’emergenza Maltempo. La Protezione civile regionale ha mantenuto anche per la giornata di lunedì le

La strage in Sicilia causata dal Maltempo - e da una casa abusiva che doveva essere demolita : Quella villa che si è trasformata in una trappola mortale per nove persone, travolte a Casteldaccia, in provincia di Palermo, dal fiume Milicia, era abusiva e doveva essere demolita. È uno degli aspetti che più turbano di questa vicenda tragica. Tra le province di Palermo e Agrigento sono state 12 le vittime: 9 a Casteldaccia, una a Vicari, una coppia proveniente dalla Germania a Cammarata (Agrigento), mentre si cerca ancora ...

Maltempo : 12 morti in Sicilia - oggi allerta arancione sul Centro-Nord - : Nove delle vittime sull'isola hanno perso la vita in una villetta abusiva a Casteldaccia. A Corleone si cerca un medico disperso. oggi allerta arancione su Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio

Maltempo - ancora pre-allerta in Sicilia : 7.20 La Protezione civile regionale della Sicilia mantiene anche per oggi le condizioni di pre-allerta, con un bollettino diffuso sia per rischio idrico sia per rischio idrogeologico di livello giallo. Proseguono le ricerche del medico disperso a Corleone. Ed è allerta arancione per Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Pesante il bilancio delle vittime e dei danni: in una settimana si contano 30 morti in tutto il Paese, 12 dei quali in ...

Maltempo Sicilia : allerta meteo criticità “gialla” in vigore fino alla mezzanotte : La Protezione Civile Regionale Siciliana mantiene anche per oggi le condizioni di “Attenzione“, con un bollettino diffuso ieri sia in riferimento al rischio idrico sia al rischio idrogeologico. Il livello è “giallo”. L'articolo Maltempo Sicilia: allerta meteo criticità “gialla” in vigore fino alla mezzanotte sembra essere il primo su meteo Web.

Maltempo in Sicilia : l'82° Centro C.S.A.R. impegnato nelle ricerche dei dispersi : Un equipaggio dell'82° C.S.A.R. è stato impegnato in 2 sortite per la ricerca di dispersi a Vicari e Corleone , PA, Nella notte di oggi, domenica 04 Novembre 2018, un elicottero HH139-A è decollato ...

Maltempo in Sicilia - travolto dal torrente mentre cercava un amico disperso : Alessandro Scavone , titolare di un distributore di carburanti e consigliere comunale di Salemi, nel Trapanese, è morto a causa del Maltempo mentre stava cercando un amico disperso. La Jeep su cui ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Stasera dichiariamo lo stato di calamità” : “Stasera dichiariamo lo stato di calamità e continueremo a chiedere lo stato di emergenza al Governo integrando al perimetro già individuato le aree già colpite, nelle ultime giornate”. Lo ha annunciato il governatore Siciliano Nello Musumeci a margine della riunione di giunta. “Speriamo davvero che da Roma ci spossa arrivare una risposta, capire l’entità dello stanziamento che intendono deliberare – dice Musumeci ...

Maltempo Sicilia : frana costone roccioso di Monte Pellegrino a Palermo : A causa di una frana che interessa il costone roccioso di Monte Pellegrino, sovrastante “Casa natura”, a Palermo, i sentieri della zona sono stati interdetti. Il pericolo è segnalato con del nastro bianco-rosso che delimita l’area interessata. I cittadini sono invitati a non avvicinarsi per non incorrere in situazioni di pericolo. L'articolo Maltempo Sicilia: frana costone roccioso di Monte Pellegrino a Palermo sembra essere il ...

Maltempo Sicilia : “La priorità deve essere la sicurezza delle vite umane” : “Dobbiamo entrare nell’ottica che la salvaguardia, la sicurezza, delle vite umane prevale come bene primario rispetto ad altri che pure sono costituzionalmente tutelati. Molto spesso abbiamo registrato qualche intralcio burocratico, anche a livello di pulitura dei corsi d’acqua perche’, a esempio, ci sono vincoli paesaggistici pure nella rimozione di un albero o ostacoli di questo genere”. Lo ha detto il premier ...