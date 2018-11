Maltempo | famiglia sterminata a Casteldaccia | la verità sull’ordinanza di demolizione

Maltempo - frana minacce case a Biella : famiglia evacuata : Una frana causata del Maltempo in cantone Vindolo, una località di Biella, ha indotto il sindaco, Marco Cavicchioli, a far evacuare una famiglia dalla propria abitazione situata in un punto a rischio smottamento. La zona, al confine con Pollone, era già stata interessata da eventi alluvionali nel novembre 2014. L'articolo Maltempo, frana minacce case a Biella: famiglia evacuata sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - i sopravvissuti : «Aggrappato a un albero - ho perso la mia famiglia» : Non ci sono solo i morti, ci sono anche quelli che sono sopravvissuti ai disastri causati dal Maltempo che negli ultimi giorni ha colpito da Nord a Sud l’Italia.In Sicilia un pastore...

Maltempo : strage in Sicilia - 9 annegati in casa. La storia della famiglia annegata a Casteldaccia. Il dramma di Giuseppe Giordano - il capofamiglia : Una tragedia immane travolge la Sicilia, Casteldaccia e Palermo, ma soprattutto Giuseppe Giordano: lui era fuori dalla villa divenuta trappola ed è stato sbattuto contro un albero dalla furia...

Maltempo - masso minaccia Monterosso : sfollata una famiglia : Un masso minaccia da oggi pomeriggio la passeggiata di Fegina di Monterosso, una delle Cinque Terre: per questo e’ stata sfollata una famiglia ed e’ stata chiusa la strada. Il borgo delle Cinque Terre, colpito nei giorni scorsi dalla violenta ondata di Maltempo, si trova cosi’ diviso a meta’. Sul movimento franoso si interverra’ a cominciare da domani. Nel frattempo i collegamenti tra il paese vecchio e la zona ...

Yacht danneggiato e Pier Silvio isolato con la famiglia : il Maltempo affligge i Berlusconi : Il maltempo in Liguria causa ingenti danni: danneggiato lo Yacht della famiglia Berlusconi ed isolato il castello Bonomi-Bolchini, residenza di Pier Silvio e Silvia Toffanin Il maltempo a Rapallo ha causato danni ingenti soprattutto al porto ed alle strade. Nel distretto portuale della cittadina ligure è stata una vera e propria ‘strage’ di Yacht, tra i quali compare anche quello della famiglia Berlusconi. I guai susseguenti ...

Maltempo Trento : recuperata la famiglia bloccata al lago di Fedaia : Il Soccorso alpino del Trentino e’ intervento questo pomeriggio per recuperare una famiglia veneta bloccata nei pressi del lago di Fedaia. Un uomo e i suoi due bambini erano bloccati in quota a circa 2.000 metri dopo aver passato la notte al rifugio Fedaia, da dove non erano riusciti a rientrare a valle viste le condizioni impraticabili dei sentieri e delle strade spesso franate e interrotte. Vista l’assenza di corrente elettrica ...

Maltempo Sicilia : alberi caduti a Palermo - case evacuate e famiglia salvata a Piazza Armerina : Il Maltempo sferza ancora la Sicilia. Un violento temporale si è abbattuto nella notte su Palermo costringendo i vigili del fuoco a decine di interventi. Colpita pesantemente anche Piazza Armerina, in provincia di Enna. L'acqua ha fatto franare il muro di una casa e la famiglia che vi abitava è stata salvata dai vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo - donna dispersa nel Cagliaritano : cercava di mettersi in salvo con la famiglia. A rischio una diga : Cinque strade principali chiuse. Decine di interventi nella notte, salvati due dispersi. Ieri il crollo sulla 195, spezzata in due. Nel Cixerri dieci anni fa morirono 4 persone per un alluvione. 57 persone evacuate

Maltempo Sardegna - dispersa una donna : cercava di mettersi in salvo con la famiglia : Il Maltempo colpisce pesantemente la Sardegna. Una donna risulta dispersa ad Assemini, nel Cagliaritano. Si trovava in macchina col marito e tre figlie, quando l'auto è stata raggiunta dall'acqua. La famiglia è stata soccorsa dai Carabinieri ma di lei non c’è traccia. A Uta sono state evacuate 49 persone.Continua a leggere