Maltempo | emergenza anche in stabilimenti balneari

Maltempo Toscana : chiesto lo stato d’emergenza nazionale : Il governatore Enrico Rossi ha firmato la richiesta di stato di emergenza nazionale in conseguenza agli eventi del 28 e 29 ottobre scorsi che hanno colpito la Toscana. Dopo aver presentato la richiesta dello stato d’emergenza regionale nei giorni scorsi, Rossi ha ritenuto opportuno inviare al Dipartimento di Protezione civile nazionale questa ulteriore richiesta per garantire un tempestivo intervento sulle zone colpite. La Toscana ha ...

Maltempo - a Loano istituito un "tavolo di lavoro" per l'emergenza spiagge : Il settore turistico ed in particolare quello balneare rappresentano una risorsa fondamentale per l'economia di tutta la Liguria ed è perciò dovere di ciascun Comune fare quanto in proprio potere per ...

VICENZA I Radioamatori vicentini in prima fila nell'emergenza Maltempo : ... in USA sono circa 800.000, ; identificate attraverso un nominativo personale valido in tutto il mondo; dei tecnici per passione che si tengono aggiornati sulle evoluzioni del mondo tecnologico delle ...

A 'Report' inchieste su ponte Morandi - edicole ed emergenza Maltempo : la tv del 5 novembre : Essenziale è oggi entrare nel mondo di Flaiano narratore, il meno conosciuto, affrontando la lettura del suo unico capolavoro in forma di romanzo, quel "Tempo di uccidere" scritto in soli tre mesi ...

EMERGENZA Maltempo - ESERCITO AL LAVORO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA´ IN PROVINCIA DI PALERMO : PALERMO, 4 novembre 2018. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura di PALERMO ha chiesto l'intervento dell'ESERCITO per il RIPRISTINO DELLA viabilità delle arterie stradali che permettono di ...

Maltempo - ad Agrigento altri due morti in un torrente | Conte : in Cdm stato d'emergenza per più regioni : I corpi dei due tedeschi travolti in auto da un torrente esondato a Cammarata. Il ministro dell'Interno si è recato in Veneto mentre Conte ha raggiunto la Sicilia.

Maltempo Emilia Romagna : Bonaccini chiede lo stato di emergenza : “Domani firmerò la richiesta di stato di emergenza nazionale. Gia’ ora, solo per la parte pubblica e senza considerare la costa, stimiamo danni per diversi milioni di euro. Una cifra importante che purtroppo sara’ destinata ad aumentare al termine della ricognizione subito avviata dall’Agenzia regionale di Protezione civile e ancora in corso”. Lo annuncia il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ...

Maltempo - Conte : "Settimana prossima dichiarazione stato di emergenza" - : Il presidente del Consiglio è in Sicilia dove ha incontrato i familiari delle vittime del Maltempo e ha preso parte a una task force per fare il punto della situazione. Intanto, solidarietà arriva dal ...

Maltempo Sicilia - Conte : “Tragedia immane - presto stato d’emergenza per regioni colpite” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è in Sicilia dove il Maltempo ha causato la morte di un'intera famiglia a Casteldaccia. Parlando di una "tragedia immane", il presidente del Consiglio annuncia che in settimana il Consiglio dei ministri adotterà un provvedimento d'emergenza per le regioni maggiormente colpite dal Maltempo.Continua a leggere

L'emergenza Maltempo e il selfie sorridente di Salvini : è polemica - : Il ministro ha pubblicato un'immagine in cui, con indosso la tuta della Protezione civile, appariva sorridente in Veneto prima di partire per Belluno e visitare le zone colpite. La replica alle ...

Emergenza Maltempo - attivato il numero solidale 45500 per donazioni con sms e chiamate : La Protezione Civile ha attivato il numero 45500 per consentire ai cittadini di effettuare donazioni alle regioni maggiormente colpite dal maltempo: i fondi verranno ripartiti in rapporto all'entità dei danni. Con ogni chiamata o sms si possono donare 2 euro.Continua a leggere

TV - RAI3 : a “Report” il Ponte di Genova - le edicole in Italia e l’emergenza Maltempo : Nuovo appuntamento con “Report“, in onda su RAI3 lunedì 5 novembre alle 21.15. nel primo servizio dal titolo “Sotto il Ponte”, il 14 agosto alle 11.36 crolla il Ponte di Genova. Muoiono 43 persone, compresi quattro bambini. Il Ponte era stato progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi, la cui firma è nel calcestruzzo precompresso e nella struttura a cavalletti. La costruzione finisce nel 1967, e già dieci anni dopo ...

Maltempo - emergenza in Sicilia : alberi caduti nel palermitano - traffico in tilt : Un sabato sera di forte Maltempo in Sicilia, interessata da un’allerta rossa che si sta manifestando con piogge forti e vento nel palermitano e nel Trapanese. Disagi al traffico e danni. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile per caduta alberi e massi nei comuni di Cinisi, Terrasini, Monreale. A Campofelice di Fitalia i pompieri sono riusciti a raggiungere una famiglia rimasta isolata. Sono in ...

Maltempo - Anci : “Passare dall’emergenza alla prevenzione” : “I gravi danni causati dal Maltempo devono spingere la politica a passare da una gestione delle emergenze ad una cultura della prevenzione”. Lo ha detto Maurizio Mangialardi, coordinatore dei presidenti delle Anci regionali e presidente di Anci Marche, in relazione ai danni causati dalle eccezionali precipitazioni. “La mobilitazione generale di Protezione civile e sindaci in tutti i territori interessati – aggiunge ...