Maltempo e frane in Sicilia | il 90% dei Comuni in aree a rischio

Maltempo Palermo : torrenti esondati e frane - evacuazioni e famiglie soccorse : Situazione critica nella notte nel Palermitano, a Lercara Friddi, dove due famiglie sono state tratte in salvo dopo essere rimaste bloccate all’interno delle proprie abitazioni, invase da acqua e fango: i carabinieri sono intervenuti in contrada Immordina, dove un torrente è esondato e l’acqua ha raggiunto il primo piano di due villette, in cui si trovavano otto persone. I militari hanno tratto in salvo tutti i componenti dei due ...

Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Casa sommersa : tutti annegati a Casteldaccia. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione del...

Maltempo - a Sciacca è ancora emergenza : strade devastate dalla bomba d'acqua - frane e smottamenti : Questa ondata di Maltempo, oltre a mettere a repentaglio l'incolumità dei residenti, rischia di compromettere seriamente anche i settori dell'economia maggiormente produttivi, tra cui agricolo. L'...

Il Veneto piegato dal Maltempo - ancora frazioni isolate e frane : Belluno, 3 nov., askanews, - Il sopralluogo di stamane del Presidente del Veneto, Luca Zaia, nella zona del Bellunese martoriato dal maltempo ha fornito 'contezza' della tragedia che si è consumata il ...

Maltempo - allerta rossa in Sicilia e Sardegna. Ieri due morti. Piogge e frane da Nord a Sud : La Protezione civile ha lanciato l’allarme di massimo livello per rischio idrico e idrogeologico. allerta anche in Sardegna. Danni per milioni di euro. Il governo pensa a uno stop delle tasse e delle cartelle nelle zone più colpite, specialmente Liguria, Veneto e Friuli.Continua a leggere

Maltempo Sicilia : frane e allagamenti a Petralia Soprana - “danni ingenti” : Situazione critica in provincia di Palermo, a Petralia Soprana, dove ieri a causa del Maltempo il fiume Salso è esondato nei pressi della frazione Raffo: si registrano strade completamente invase dal fang, frane e allagamenti. “I danni sono ingenti e le difficoltà altrettanto“, dichiara il sindaco Pietro Macaluso che per oggi ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a seguito dell’allerta ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - frane e disagi : serviranno mesi per il ripristino di strade e elettricità : A causa di una frana che ha interessato la sede stradale, la statale 55 “dell’Isonzo” è temporaneamente chiusa al transito in località Jamiano, nel comune di Doberdà del Lago, in provincia di Gorizia. Lo comunica in una nota Anas Fvg. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Nessuna vittima, ma rischia ...

Maltempo Sicilia - esondazioni e frane in tutta la regione. Strade come fiumi : “Restate a casa” : Le immagini si riferiscono a Lercara Friddi, nel Palermitano, il video mostra il fiume Platani che esonda fino ad occupare la carreggiata della statale. “Rimanete a casa“. E’ l’appello lanciato dal sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ai suoi concittadini dopo l’ondata di Maltempo che ha messo in ginocchio l’intera provincia. La pioggia battente ha causato allagamenti e frane e le previsioni meteo non fanno ben sperare per le ...

Maltempo - allarme frane : convocata d’urgenza la Giunta del Parco delle Cinque Terre : E’ stata convocata d’urgenza oggi, nella sede di Manarola, la Giunta del Parco delle Cinque Terre in Liguria per affrontare la situazione post allerta Maltempo. All’ordine del giorno la situazione dei comuni ricompresi all’interno dell’area Parco con attenzione ai centri storici, alla rete sentieristica e le considerazione dei danni subiti da pescatori ed agricoltori, sentinelle del territorio. “In questo ...