Maltempo | Di Maio | “Ben svegliati ai partiti che oggi scoprono gli abusi Troppe

(Di lunedì 5 novembre 2018) “Per adesso stiamo vicino alle popolazioni colpite dai disastri nelle ultime ore e monitoriamo l’andamento delle piogge nei prossimi giorni” perché “l’allerta è ancora in atto”. Lo afferma il vice premier Luigi Diintervistato sulche ha colpito tutta Italia, ricordando che “come governo abbiamo sbloccato le risorse che servivano per mettere a posto il territorio, non vogliamo più che si muoia di pia in Italia. E’ chiaro che per anni è stato fatto molto poco e male, il territorio è stato abbandonato e ora ci sta presentando il conto”. A questo, dice ancora Di, “si aggiunge il tema dei cambiamenti climatici, su questo come Europa dobbiamo essere impegnati per abbassare le emissioni”. L'articolo, Di: “Benaicheglistrutture che non fanno ...