Maltempo | crolla la vecchia casa dei nonni di Camilleri

Roma - crolla muro di tufo al Pincio per il Maltempo : nessun ferito : Un muro di contenimento in tufo, alto circa tre metri e lungo 5, ha ceduto ieri sera al Pincio, al centro di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Non ci sono stati feriti e l'area è

Maltempo USA - crolla parte di un edificio Amazon a Baltimora : almeno 2 morti [FOTO]

Maltempo : ponti crollati e aree isolate a Sciacca - sindaco 'chiedo stato di calamità' : Palermo, 3 nov. (AdnKronos) - "La situazione è al momento sotto controllo. Tutte le squadre sono al lavoro per ripristinare la viabilità, rimuovere i detriti e consentire così il deflusso dell'acqua, ma gli occhi restano rivolti al cielo". Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, non nasconde la pr

Maltempo - crolla un ponte a Comeglians - Udine - : Nelle immagini il crollo del ponte di Comeglians , Udine, , sulla strada regionale 355 che collega alla Val Degano. Isolati i comuni della vallata: Comeglians, Forni Avoltri, Raveo, Ovaro, Rigolato.

Napoli nella morsa del Maltempo : Cnr - abbattuti due alberi a rischio. E a Santa Chiara crolla un arbusto : Il pomeriggio che ha portato morte e devastazione in città è lontano, dolore e polemiche hanno preso il posto di paura e allarmi, eppure la città non s'è ancora ripresa dalle folate di lunedì che l'

Maltempo Val d'Aosta : crolla albero su automobile - due morti : Ancora una tragedia per il Maltempo nelle ultime ore. La perturbazione giunta sul Nord Italia ha portato alla morte di due persone in Val d'Aosta, in seguito alla caduta di un grosso albero sulla...

Paura per Benedetta Parodi - un albero crolla sul suo posto auto a causa del Maltempo : Paura e dramma sfiorato per Benedetta Parodi, che è stata vittima del maltempo di questi giorni. Nelle ultime ore sull’Italia si è abbattuta una tempesta senza precedenti, che ha portato distruzione e disagi in tutta la Penisola. In sole 48 ore ci sono state 12 vittime e il numero, purtroppo, è destinato a salire. In particolare Roma e Milano sono state colpite da violente trombe d’aria che hanno causato la caduta di diversi alberi ...

Maltempo nel Cremonese : detriti sull'Adda fanno crollare ponte pedonale : Crollato questa mattina il ponte pedonale di Pizzighettone sull'Adda: secondo i tecnici della provincia di Cremona la piena ha trasportato troppi detriti che hanno premuto sulla campata facendo cedere i piloni. La pressione esercitata dall'isola galleggiante di rifiuti a causa della piena era troppa.

Maltempo a Cremona - crolla un ponte pedonale a Pizzighettone : Pizzighettone, askanews, - Queste immagini amatoriali mostrano il crollo di un ponte pedonale a Pizzighettone, in provincia di Cremona.La passerella sul fiume Adda era chiusa da un paio di giorni

Maltempo - crolla tetto del Politecnico di Milano : esposto in Procura [VIDEO] : Il Codacons ha annunciato un esposto in Procura per il crollo del soffitto verificatosi nella giornata di ieri al Politecnico di Milano, zona Bovisa. Nel corso della lezione, molti ragazzi hanno notato una forte infiltrazione d’acqua dovuta alle copiose piogge che grondava dal soffitto. Fortunatamente si sono immediatamente spostati, perché in pochi secondi il soffitto e completamente ceduto aprendo una voragine. “Inaccettabile che in una ...

Maltempo - situazione drammatica a Ponte Mas sulle Dolomiti : casa crollata nel fiume. La piena del Piave è un incubo per il Veneto [FOTO LIVE]

Maltempo - crolla strada in Liguria : città isolata : Sale a nove il bilancio delle vittime del Maltempo che ha investito l’Italia. È stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione la donna data per dispersa a seguito della frana caduta ieri sera nella zona di Campeggio di Dimaro (Trento). Recuperato anche il corpo del surfista uscito ieri in mare a Cattolica e gettato contro la scogliera dal forte vento. Nella notte invece un vigile del fuoco volontario è deceduto durante il taglio di un ...

Maltempo - sale il numero dei morti : scuole chiuse - crolla il soffitto in un’aula : Un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. L’uomo era intervenuto insieme ai colleghi per mettere in sicurezza una strada e a causa delle forti piogge e il vento che in quel momento si stavano abbattendo sulla zona è rimasto travolto da un albero. Il vigile del fuoco è stato subito soccorso dai colleghi che si trovavano con lui, ma nulla hanno potuto fare per salvargli la vita. Il pesante tronco ...