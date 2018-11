Maltempo | Costa | ' Fondi ci sono | Regioni facciano progetti'

Danni Maltempo - Costa : 'Inutile chiedere altri soldi senza progetti' | : Il ministro dell'Ambiente a Sky tg24: "Preoccupa assenza visione". Dopo la tragedia di Casteldaccia ha parlato a Milano della situazione nel nostro Paese: "Serve norma veloce contro gli abusi edilizi. ...

Il ministro Costa chiede di accedere ai fondi Ue per il Maltempo : "I ministri competenti ci stanno lavorando" : "Stiamo valutando in queste ore, con i ministri competenti, nell'ambito della presidenza del Consiglio" di poter accedere ai fondi europei di solidarietà per i danni causati dal maltempo. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - il cui ministero non è direttamente competente in materia - ha spiegato, arrivando ad un convegno alla Fondazione Cariplo di Milano, che su questo "stanno lavorando da una parte il ministro ...

Maltempo - allerta arancione sulla costa dell'Emilia-Romagna : BOLOGNA L'ondata di Maltempo prosegue in Emilia-Romagna con un' allerta arancione che permane sulla pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica legata alla propagazione ...

Maltempo - Ministro Costa : “Basta costruire dove non si può” : “L’ambientalismo da salotto di cui parla Salvini è quello che non ha una visione strategica. Che guarda solo all’oggi e mai al domani. Il nostro è il contrario.Guarda al futuro“: lo ha dichiarato il Ministro dell’ambiente Sergio Costa in una intervista a Repubblica. “Non sono i vincoli il problema. Bisogna dire no a chi vuole costruire dove non si può, dove è pericoloso. E dire si quando il sacrificio di un piccolo bene ...

Maltempo - il ministro Costa : '7 - 5 milioni di italiani vivono in zone pericolose' 'Quanto accaduto rischia di ripetersi' : "L'italia è un Paese fragile, bisogna dare risposte immediate, ma anche a lungo termine". Lo afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa al Messaggero dopo i disastri avvenuti dal Nord a Sud a ...

Maltempo - a Rapallo è cominciato il recupero degli yacht affondati. Le immagini della costa dal drone : A Rapallo è iniziata la rimozione delle imbarcazioni ammassate sul lungomare, i vigili del fuoco stanno portando via quelle che ostruivano il cantiere del rio san Francesco. L'articolo Maltempo, a Rapallo è cominciato il recupero degli yacht affondati. Le immagini della costa dal drone proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo - Conte : “In settimana i primi fondi”. Casellati : “Pericolo costante - serve normativa per ricostruzione rapida” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Sicilia, tra i territori di Palermo e Agrigento, travolti dal Maltempo nella notte. Il vicepresidente Matteo Salvini in Veneto, nel Bellunese sconvolto nei giorni scorsi. Entrambi in elicottero per sorvolare le zone piegate dalla furia delle acque, quella che cade dal cielo e quella che esonda dai fiumi. Conte – che farà anche visita ai familiari delle vittime al Policlinico di Palermo e ...

Maltempo in diretta. Rifiuti sulla costa a Fiumicino - nel bellunese comuni isolati e acquedotto in tilt : Ancora Maltempo e ancora disagi in Italia, al Nord come al Sud, dopo che negli ultimi giorni si sono superate le 10 vittime (quattro solo nella giornata di ieri). Nel bellunese una frana di terra e...

Maltempo Sicilia - l’Anas : “Monitorato costantemente il viadotto Petraro” : L’Anas “monitora costantemente” il “viadotto Petraro al km 28 della strada statale 514 ‘Di Chiaramonte’“, nel Ragusano, per “l’inclinazione di una pila” dell’opera. Lo rende noto la societa’, sottolineando che “a causa delle avverse condizioni climatiche che hanno interessato l’area, il 29 ottobre e’ stato effettuato un sopralluogo congiunto di tecnici Anas ...

Liguria devastata dal Maltempo : chiuso l'aeroporto di Genova - tra gli yacht schiantati contro la costa anche quello dei Berlusconi : La Liguria è flagellata dal maltempo. Mareggiate, vento e pioggia stanno creando danni e disagi in tutta la regione. Nella notte tutti i porti liguri sono stati chiusi a causa delle onde che nella nottata hanno raggiunto anche i 10 metri d'altezza. Al porto privato di Rapallo danneggiata una serie di super yacht. Dopo il crollo di parte della diga, varie imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi e spinte dal mare e dal vento si sono schiantate ...

Maltempo - in Croazia allerta rosso per pioggia e vento : colpita la costa Adriatica - numerosi i danni : In Croazia e’ stato proclamato l’allerta rosso per la forte ondata di Maltempo che sta flagellando buona parte del Paese, in particolare la Dalmazia e le regioni che si affacciano sulla costa orientale dell’Adriatico. Le piogge intense e venti fortissimi, fino a 130 km all’ora, stanno provocando danni materiali e notevoli disagi alle comunicazioni. Tanti gli alberi sradicati e i tetti scoperchiati, mentre per il mare in ...