Maltempo Calabria | duramente colpita la provincia di Reggio Calabria

: Il #maltempo attanaglia il Paese. Drammatica la situazione in Sicilia dove ci sono diverse vittime. Critiche le con… - crocerossa : Il #maltempo attanaglia il Paese. Drammatica la situazione in Sicilia dove ci sono diverse vittime. Critiche le con… - emergenzavvf : #Maltempo #5nov 18:30, dalla notte sono stati svolti 2.000 interventi dai #vigilidelfuoco: 250 in Veneto, 200 nel L… - emergenzavvf : #Maltempo #29ott, dalla mezzanotte alle 7:00 i #vigilidelfuoco hanno effettuato 180 interventi in #Toscana, 60 nel… -

(Di lunedì 5 novembre 2018) Ingenti sono i danni arrecati dalche nei giorni 1-2- e 3 novembre u.s. con piogge torrenziali insistenti hanno sferzato e colpitoladie in particolare diversi comuni della fascia tirrenica pre e aspro – montana. Una situazione che immediatamente è stata attenzionata dalla Coldiretti diche ha avviato i primi sopralluoghi per alleviare alcune immediate esigenze delle aziende agricole e procedere, cosa che è stata immediatamente fatta, riferisce Stefano Bivone presidente della Coldiretti di, ad una prima informativa al Sindaco della Città Metropolitana e al Prefetto di. La situazione – continua Bivone – è di grande emergenza e le precipitazioni intense hanno causato danneggiamento e interruzione della viabilità, dei suoli, danni alle coltivazioni di impianti arborei ed a seguito ...