La Protezione civile regionale dellamantiene anche per oggi le condizioni di pre-, con un bollettino diffuso sia per rischio idrico sia per rischio idrogeologico di livello giallo. Proseguono le ricerche del medico disperso a Corleone. Ed èarancione per Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Pesante il bilancio delle vittime e dei danni: in una settimana si contano 30 morti in tutto il Paese, 12 dei quali in. Il premier Conte annuncia che il prossimo Cdm stanzierà fondi per 1 mld.(Di lunedì 5 novembre 2018)