MALTEMPO | ALLERTA GIALLA SU TUTTA LA LIGURIA Ultime notizie | torna la pioggia

MALTEMPO Palermo : il pediatra disperso nel Corleonese “ha sfidato l’allerta meteo per raggiungere l’ospedale” : “Come tutti i siciliani sto seguendo sin dal primo momento con molta apprensione la vicenda del pediatra Giuseppe Liotta che, con straordinario senso del dovere, non ha esitato a mettere in pericolo la sua vita per recarsi sul posto di lavoro“: lo ha dichiarato l’assessore alla Salute Ruggero Razza, in riferimento al pediatra dell’ospedale di Corleone, disperso dopo “aver deciso di sfidare l’allerta meteo per ...

MALTEMPO : permane allerta arancione nel bellunese e lungo corso del Po : Venezia, 5 nov. (AdnKronos) - permane lo stato di allerta ‘arancione’ nel bellunese e nel basso Polesine, lungo il corso del fiume Po. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, viste le previsioni meteo e le precipitazioni attese per oggi pomeriggio e domani, più probabili

MALTEMPO : permane allerta arancione nel bellunese e lungo corso del Po (2) : (AdnKronos) - Resta confermata l’allerta idraulica anche lungo l’asta del Po per il passaggio dell’onda di piena, mentre rientra l’allarme per il basso Piave, il Sile e il bacino scolante nella laguna di Venezia. Nel tratto veneto dell’asta del fiume Po il passaggio della piena potrebbe determinare

MALTEMPO - su Casteldaccia aperta inchiesta per disastro e omicidio colposo. L’allerta arancione prosegue per 5 Regioni : L’ondata di Maltempo che piega l’Italia ormai da una decina di giorni e che ha provocato la morte di oltre 30 persone non sembra finita: la protezione civile ha diramato un’allerta arancione per Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio e un’allerta gialla in altre 14 Regioni. Tra i sorvegliati speciali c’è in particolare il lago Maggiore, che è a rischio esondazione: un avviso di allerta è stato diramato per la ...

Allerta Meteo Estofex - ancora MALTEMPO in Italia : rischio frane con 50 mm di pioggia in 24 ore - particolare attenzione in Puglia per alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Settimana iniziata ancora una volta all’insegna del maltempo in Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud-Est della nostra penisola, e in particolare per la Puglia, principalmente per alluvioni lampo e, in misura minore, per tornado non supercellulari. Livello di Allerta 1 anche per Spagna nordorientale e Francia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, ...

Italia ancora nella morsa del MALTEMPO - allerta arancione in tre regioni : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che sta causando danni e morti in Italia. Per la giornata di lunedì è stata diramata una nuova allerta arancione su tre regioni: Veneto, Piemonte e Lazio. ...

Allerta Meteo - MALTEMPO senza sosta : piogge torrenziali per tutta la settimana al Nord Italia - allarme per fiumi e laghi [MAPPE] : 1/13 ...

MALTEMPO : allerta declassata in Sardegna - ancora danni e disagi : Dopo piogge intense e diffuse, e conseguenti allagamenti, in particolare nel Cagliaritano e nell’Oristanese, e frane nel Nuorese e in Ogliastra, il Maltempo sembra avere allentato la presa in Sardegna. Dalla mezzanotte l’allerta meteo della protezione civile è stata declassata da arancione a gialla, ed è in vigore fino alle 18 oggi. Ieri a Cagliari, nella zona del Poetto, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con un gommone per ...

MALTEMPO in Italia - l'allerta continua. Lutto cittadino a Palermo dopo le 12 vittime di ieri : Oggi le più preoccupanti precipitazioni sono sul Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Attesa per la dichiarazione dello stato d'emergenza e lo stanziamento dei primi aiuti statali -

MALTEMPO e allerta meteo oggi 5 novembre : notizie in diretta - Sky Tg24 - : Dolore e polemiche dopo la strage di Casteldaccia, dove sono morte 9 persone in una villetta abusiva travolta dall'acqua e dal fango. Si cerca un disperso a Corleone. Bomba d'acqua nel Catanzarese. ...

LIVE Il MALTEMPO non molla la presa : oggi allerta arancione in quattro regioni | "Ma il peggio è passato" : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che da giorni sta imperversando sull'Italia causando danni e morti. Per oggi è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ma attenzione massima anche a Milano.