Maltempo | allerta arancione in 4 Regioni Ultime notizie | ancora pioggia su Piemonte

LIVE Il Maltempo non molla la presa : oggi allerta arancione in quattro regioni | "Ma il peggio è passato" : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che da giorni sta imperversando sull'Italia causando danni e morti. Per oggi è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ma attenzione massima anche a Milano.

Maltempo - allerta arancione in 4 regioni. In arrivo una nuova perturbazione : Il Maltempo continua a sferzare in Italia, e la Protezione Civile lascia l'allerta arancione ancora in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Esteso l'allerta gialla in quattordici regioni. In ...

LIVE Il Maltempo non molla la morsa : oggi allerta arancione in quattro regioni | "Ma il peggio è passato" : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che da giorni sta imperversando sull'Italia causando danni e morti. Per oggi è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ma attenzione massima anche a Milano.

Maltempo Lombardia - allerta meteo a Milano : previsti temporali intensi - attivato il Coc : allerta meteo fino alla mezzanotte di martedì 6 novembre a Milano, per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali. Il Comune ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione civile del Comune di Milano. allertate anche le squadre della Protezione civile, della ...

Il Maltempo non molla la morsa : allerta arancione in quattro regioni : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che da giorni sta imperversando sull'Italia causando danni e morti. Per la giornata di lunedì è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: ...

Maltempo - ancora allerta arancione in Veneto - Piemonte - Emilia Romagna e Lazio : Violenti temporali, raffiche di vento e tempo ancora instabile. La violenta perturbazione di Maltempo che ha investito l'Italia non accenna a fermarsi. Anche per oggi, lunedì 5 novembre, resta l' ...

Maltempo - l'allerta meteo devasta e fa ancora paura. Declassata a gialla per la giornata di lunedì : l'allerta meteo arancione prevista per il fine settimana appena trascorso ha lasciato disagi e gravi danni soprattutto alle campagne. La pioggia e le forti raffiche di vento hanno provocato disagi e ...

LIVE Il Maltempo non molla la morsa : oggi allerta arancione in quattro regioni | "Ma il peggio è passato" : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che da giorni sta imperversando sull'Italia causando danni e morti. Per oggi è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ma attenzione massima anche a Milano.

Maltempo - allerta arancione sulla costa dell'Emilia-Romagna : BOLOGNA L'ondata di Maltempo prosegue in Emilia-Romagna con un' allerta arancione che permane sulla pianura emiliana orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica legata alla propagazione ...

Maltempo in Italia - l'allerta continua. Oggi lutto cittadino a Palermo dopo le 12 vittime di ieri : Oggi le più preoccupanti precipitazioni ul Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. ieri le forti piogge hanno provocato l'esondazione del fiume Milicia nel palermitano. Il fango e la furia delle ...

Maltempo in Italia - l'allerta continua. Ieri strage in Sicilia - 12 vittime : Oggi nuova allerta meteo in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Ieri le forti piogge hanno provocato l'esondazione del fiume Milicia nel palermitano. Il fango e la furia delle acque hanno ...

Maltempo in Sicilia - ancora pre-allerta. Continuano le ricerche del medico disperso : La Protezione Civile Regionale Siciliana mantiene anche per oggi le condizioni di pre-allerta , sia per il rischio idrico sia per il rischio idrogeologico. "ancora siamo in una situazione di Maltempo ...

Allerta Maltempo - l’allarme della Protezione Civile : “In Veneto situazione apocalittica” : Il maltempo in Italia degli ultimi giorni ha piegato il Veneto, una delle regioni più ricche del Bel Paese. A dare la cifra di quanto sta succedendo nel nord-est italiano è la stessa Protezione Civile che parla di una situazione apocalittica. A definire il dramma della devastazione per il maltempo in Veneto è la stessa Protezione Civile: “Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due ...

Maltempo. In Sicilia rimane la pre-allerta : La Sicilia non è uscita dall’emergenza Maltempo. La Protezione civile regionale ha mantenuto anche per la giornata di lunedì le