Malore | muore un vigile del fuoco | aveva molte missioni importanti all' attivo

Malore in auto mentre rientra dal lavoro - finisce nel canale e muore a 45 anni : TREVISO - Stava percorrendo in auto via Moglianese, da Scorzè verso Mogliano , di ritorno dalla banca dove lavorava a Martellago : improvvisamente è stata colta da un Malore, forse un infarto, e la ...

Colto da Malore durante gara - muore 40enne atleta di ciclocross : Pescara - Il malore durante una gara, l'arresto cardiaco, i tentativi di rianimazione, anche con l'utilizzo del defibrillatore, la corsa in ospedale e il decesso: è morto così, a Montesilvano, un atleta quarantenne impegnato in una competizione di ciclocross. I fatti sono avvenuti nel circuito di corso Strasburgo, dove oggi era prevista una tappa dell'Adriatico Cross Tour. L'uomo avrebbe avuto un malore mentre era ...

Mondo del calcio sotto shock - ex calciatore muore in campo : stroncato da un Malore [NOME - FOTO e DETTAGLI] : 1/6 LaPresse ...

Baranello - fa visita all'amico che si trova ai domiciliari e gli muore in casa. Overdose o Malore per un 50enne di Bojano? : Cosa faceva a casa del giovane pregiudicato, in agro di Baranello, l'uomo di Bojano che è deceduto ieri sera ? A questa ed altre domande dovranno rispondere gli inquirenti che, in queste ore, stanno ...

Annunziata - 24 anni - muore per un Malore davanti agli amici dopo la serata in discoteca : REGGIO EMILIA - Una ragazza di 24 anni è morta a casa di amici per un malore nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 a Guastalla, nella Bassa reggiana, dopo una serata trascorsa in discoteca. La ...

Malore in auto mentre tenta di raggiungere il Veneziale di Isernia - muore anziano del casertano : L'episodio è accaduto nel primissimo pomeriggio odierno lungo la Statale 85. Inutili i soccorsi. Il magistrato ha dato il nulla osta per la rimozione della salma Isernia. Stava tentando di raggiungere ...

Precipita nella scarpata per un Malore : muore pensionato : La moglie sentiva il rumore della carriola a motore sul sentiero, ma non vedeva rientrare il marito e si è allarmata. Il presentimento che gli fosse successo qualcosa era giusto. Severino Pesenti, di ...

Malore alla guida : si schianta sulla rotatoria e muore sul colpo. La moglie disperata : Carlo Ercoli, pensionato 65enne, è morto nella serata di ieri a Civitanova Marche, in zona San Marone. L’uomo si trovava al volante della sua automobile, una Mercedes di colore grigia, quando si è sentito male.Continua a leggere

Padova - neonato di 5 mesi muore improvvisamente/ Il Malore in casa poi la disperata corsa in ospedale : Padova, neonato di 5 mesi muore improvvisamente. Il malore in casa poi la disperata corsa in ospedale ma il piccolo è morto durante il tragitto in ambulanza(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 08:15:00 GMT)

Malore nella notte - muore imprenditrice 44enne. Era la zia dei fratelli morti nel rogo di Messina : È morta Mariagrazia Messina, titolare di un negozio nel centro della città di Messina e zia dei piccoli Francesco Filippo e Raniero, i due bambini morti lo scorso giugno nel devastante incendio avvenuto nella loro casa in via dei Mille. Ignote al momento le cause del decesso, anche se con tutta probabilità potrebbe trattarsi di infarto.Continua a leggere

Malore in acqua : turista piemontese muore in Sardegna : Un turista piemontese di 79 anni, Gianni Sconso, originario di Collegno (Torino), è morto nel primo pomeriggio a Stintino (Sassari), nella caletta di “Coscia di donna”, probabilmente a causa di un Malore. L’uomo, in vacanza in Sardegna, è stato notato galleggiare immobile a pochi metri dalla riva da un sub che si e’ avvicinato e lo ha trascinato fino alla battigia. L’anziano era ancora vivo, ma il suo cuore ha ...

Ha un Malore improvviso e muore a 12 anni davanti alla mamma : “Rachel per anni è stata vittima dei bulli” : Rachel Stevens, 12enne scozzese, è morta dopo aver accusato un malore in casa davanti ai genitori. Inutile la corsa in ospedale: l'adolescente è deceduta poco dopo il ricovero. Per anni, denunciano i familiari, è stata vittima dei bulli, che la deridevano per il suo aspetto fisico. La polizia tratta il caso come morte naturale, ma solo l'autopsia ne chiarirà le cause.Continua a leggere

Muore in strada di fronte alla moglie. Malore fatale per un anziano : COMUNANZA Un uomo di 75 anni è morto, questa mattina, stroncato da un Malore che lo ha colto mentre stava passeggiando in strada con la moglie. E' accaduto a Comunanza. I due coniugi stavano girando ...

Brugherio : Malore alla guida - muore un uomo di 60 anni : Un malore alla guida, poi l'uscita di strada nei campi, i soccorsi: non è sopravvissuto l'uomo di 60 che ha accusato un arresto cardiaco a Brugherio nel pomeriggio di venerdì 21 settembre. Colpito da ...