Maestro | il docufilm sulla musica perduta nei lager Il cacciatore di spartiti Lotoro

(Di lunedì 5 novembre 2018) “Mi sento travolto”. Francesco, ildiha scovato un altro tesoro: nell’archivio dell’ex campo di concentramento nazista a Terezin, in Repubblica Ceca, ha trovato il manoscritto del Nonet di Rudolf Karel, il compositore morto lì a 65 anni per ipotermia. Note appuntate su carta igienica, con il carboncino usato per trattare la dissenteria. “Sto ammirando il lavoro di un genio che ha resistito fino alla morte con la sua”, dice, emozionato davanti a quello spartito malconcio. Inizia così il. Alla ricerca dellanei campi, diretto dall’argentino Alexandre Valenti e dedicato alla figura del pianista pugliese Francesco, “l’Indiana Jones” degliscampati ai nazisti che ha trascorso gli ultimi 30 anni a rintracciare lacomposta dai detenuti nei campi di prigionia e di ...