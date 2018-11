M5s ritira e ripropone l' emendamento sulla prescrizione | Salvini | la riforma si farà ma

Prescrizione - ritirato e riproposto emendamento M5s. Lega dice no : Su tutti i punti del ddl anti-corruzione «Lega e M5s possono trovare un accordo» perché «condividono i principi», mentre «rimane il dissenso sulla...

M5s ritira e ripropone l'emendamento sulla prescrizione | Lega : "Rimane il dissenso" : Ddl anticorruzione, il nuovo testo dei relatori sullaprescrizione e' identico a quello ritirato e cambia solo iltitolo. Per superare l'ostacolo dell' inammissibilita' perestraneita' di materia, si modifica il titolo del ddl aggiungendo"nonche' in materia di prescrizione del reato

Dl Sicurezza - Lega : 'I capisaldi restano'E l'M5s ritira tutti gli emendamenti : "I capisaldi di questo decreto rimangono tali". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, convincendo non senza fatica il senatore del Movimento 5 stelle Gregorio De Falco a ritirare ...

Senatori M5s ritirano emendamenti a ddl legittima difesa : Roma, 23 ott., askanews, - I Senatori M5s Paola Nugnes, Gregorio De Falco e Elena Fattori hanno ritirato i sette emendamenti presentati in aula al Senato al ddl sulla legittima difesa. È quanto si ...

Decreto sicurezza - il no del senatore M5s De Falco 'Sui principi non cedo'. Ritirati emendamenti su legittima difesa : Politica legittima difesa, al Senato la Lega accelera. Ma i 5Stelle provano ad ammorbidire il testo di LIANA MILELLA

Dl sicurezza - Morra (M5s) : “Ritirare 81 emendamenti? Non ci dicano ‘prendere o lasciare’. Su modifiche deciderà Parlamento” : Matteo Salvini, in diretta Facebook, si è lamentato per gli 81 emendamenti presentati dal Movimento 5 stelle al decreto sicurezza. Secondo le ricostruzioni il ritiro degli emendamenti, insieme all’approvazione del testo sulla legittima difesa, sarebbe la contropartita per la modifica del dl fiscale. Per Nicola Morra, senatore M5s “ciò che è stato oggetto di contratto verrà rispettato com’è giusto che sia”. Ma il tema ...

Regionali Sardegna - si ritira il candidato M5s Mario Puddu/ Condannato per abuso ufficio vincitore Regionarie : Elezioni Regionali Sardegna, si ritira il candidato M5s Mario Puddu Condannato per abuso d'ufficio quando era sindaco di Assimini: ultime notizie, "passo indietro per il Movimento"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:55:00 GMT)