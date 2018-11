M5s | r cittadinanza per 4 | 5 mln persone

Reddito di cittadinanza e prescrizione : due fronti dividono M5s-Lega : Siri: "Dirottare la dotazione dalle famiglie alle aziende, rischio spaccatura Nord-Sud". Bongiorno: "Lo stop alla prescrizione sarebbe una bomba sui processi". La replica di Bonafede

Reddito di cittadinanza e prescrizione : due nuovi fronti dividono M5s e Lega : Siri: "Dirottare la dotazione dalle famiglie alle aziende, rischio spaccatura Nord-Sud". Bongiorno: "Lo stop alla prescrizione sarebbe una bomba sui processi". La replica di Bonafede

Tensione alle stelle tra M5s e Lega - crescono i dissensi su reddito di cittadinanza e prescrizione : Dopo la polemica sulle parole del sottosegretario Giorgetti in merito al reddito di cittadinanza, si levano altri due fronti di Tensione tra le forze politiche al governo. Il primo riguarda ancora il ...

Reddito di cittadinanza - 18 mesi raddoppiabili. Tensione Lega-M5s : Per il Reddito di cittadinanza spuntano una sorta di “tagliando” a metà percorso per la verifica dei requisiti e un incentivo per le agenzie private, sempre legato alla ricollocazione del disoccupato. Giorgetti: «Complicazioni attuative». Di Maio: «Decreto a Natale». Conte media...

Come stanno le cose tra M5s e Lega sul reddito di cittadinanza : Le misure più importanti Legate alla legge di bilancio , reddito di cittadinanza e introduzione quota 100 sulle pensioni, si faranno nei tempi previsti ma confluiranno in un decreto che sarà approvato ...

Come stanno le cose tra M5s e Lega sul reddito di cittadinanza : Le misure più importanti Legate alla legge di bilancio, reddito di cittadinanza e introduzione quota 100 sulle pensioni, si faranno nei tempi previsti ma confluiranno in un decreto che sarà approvato dal consiglio dei ministri "a Natale o subito dopo". È quanto ha annunciato Luigi Di Maio, spiegando che le risorse per entrambe le misure ci sono e sono state preventivate in manovra. "Ci sono i soldi, ...

Tensione tra gli alleati : una frase di Giorgetti sul reddito di cittadinanza e le forti reazioni M5s. 'Si fa a marzo' : Il sottosegretario leghista parla di 'complicazioni non indifferenti'. Replica del premier Conte: 'Le coperture ci sono, partirà. E Di Maio conferma che entro Natale arriverà un decreto anche sulle ...

Dal reddito di cittadinanza alla prescrizione. Tutte le crepe della maggioranza Lega-M5s : Non è proprio una legge codificata ma normalmente, quando qualcosa non va, Luigi Di Maio e Matteo Salvini fanno una diretta su Facebook. Un modo semplice di rivolgersi al proprio elettorato e poter raccontare solo la loro versione dei fatti, senza contraddittorio, senza che qualcuno alzi improvvisam

Reddito di Cittadinanza : il M5s diffonde filmato dove Berlusconi diceva di volerlo (VIDEO) : Il Reddito di Cittadinanza è una sorta di missione di cui si è auto-incaricato il Movimento Cinque Stelle, sulla base di radicate convinzioni. La misura, nel pensiero grillino, rappresenterebbe il sistema attraverso cui ridare dignita' tanti disoccupati privi di una fonte di sostentamento, dando loro la possibilita' di essere formati a svolgere una professione e, successivamente, reinseriti nel mondo del lavoro attraverso quelli che dovrebbero ...

Reddito di Cittadinanza : il M5s diffonde filmato dove Berlusconi diceva di volerlo (VIDEO) : Il Reddito di Cittadinanza è una sorta di missione di cui si è auto-incaricato il Movimento Cinque Stelle, sulla base di radicate convinzioni. La misura, nel pensiero grillino, rappresenterebbe il sistema attraverso cui ridare dignità tanti disoccupati privi di una fonte di sostentamento, dando loro la possibilità di essere formati a svolgere una professione e, successivamente, reinseriti nel mondo del lavoro attraverso quelli che dovrebbero ...

"Ecco il caso di Mario". Le slide del M5s su come funziona il reddito di cittadinanza : come funziona il reddito di cittadinanza? In attesa di leggere la legge, il Fatto Quotidiano ha pubblicato alcune slides su slideshare per presentare il progetto di sostegno al reddito messo a punto dal professore Mimmo Parisi della Mississipi State University.Le slide vedono alcune persone come protagoniste, come Mario, e seguono tutti i passaggi che dovranno affrontare per l'accesso al reddito di cittadinanza e le accompagnano fino ...

Reddito cittadinanza - Rinaldi vs Cattaneo (Fi) : “Berlusconi nel 2016 era d’accordo col M5s. Cosa è successo dopo due anni?” : Battibecco serrato a Coffee Break (La7) tra l’economista Antonio Maria Rinaldi e il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, sul Reddito di cittadinanza. Quest’ultimo esprime la sua assoluta contrarietà: “Se dal governo gialloverde fosse stato fatto un atto di coraggio, i 10 miliardi di euro che buttiamo al vento per il Reddito di cittadinanza sarebbero potuti essere utilizzati per dare sgravi veri e sostanziali alle piccole imprese, Cosa ...

SONDAGGI POLITICI/ Manovra Lega-M5s - Reddito Cittadinanza bocciato da 1 elettore su 2 : 43% ‘contro’ Governo : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Berlusconi risale con la Lega che sfonda al 31,7%, bene Centrodestra al 46%. Calo M5s e stallo Partito Democratico(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:27:00 GMT)

Castelli - M5s - : reddito cittadinanza - non servirà fare domanda : Il reddito di cittadinanza non dovrà essere richiesto dai cittadini ma sarà lo Stato ad individuare chi ne ha diritto. Lo ha spiegato il vice-ministro all'Economia, Laura Castelli parlando dal palco della manifestazione M5sa Roma insieme a Nunzia