L’Uomo del Giorno | André Schürrle | campione del Mondo nel 2014 con la Germania

L’Uomo del Giorno : Andrè Silva - punta del Siviglia in prestito dal Milan : André Silva è nato a Gondomar, il 6 novembre 1995, è un calciatore portoghese, attaccante del Siviglia, in prestito dal Milan, e della nazionale portoghese. Indicato da Cristiano Ronaldo come suo possibile erede, è un attaccante forte fisicamente e veloce oltre che dotato di un’ottima tecnica individuale. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

L’Uomo del Giorno : Kasper Schmeichel - portiere del Leicester - figlio di Peter : Kasper Schmeichel è nato a Copenaghen, il 5 novembre 1986, è un calciatore danese, portiere del Leicester City e della Nazionale danese. È il figlio di Peter Schmeichel, ex calciatore, anch’egli portiere. Inizia la propria carriera sportiva come portiere di pallamano, ma nel 2002, in seguito al trasferimento del padre al Manchester City, approda come portiere di calcio delle giovanili dei Citizens. Nel gennaio del 2006 viene ceduto ...

L’Uomo del Giorno : Marco Verratti - talento del Psg paragonato spesso a Pirlo : Marco Verratti è nato a Pescara, il 5 novembre 1992, è un calciatore italiano, centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana. spesso paragonato ad Andrea Pirlo, è considerato tra i migliori talenti europei della sua generazione, nonché uno dei centrocampisti più forti e completi al mondo. È il terzo giocatore nella storia della Nazionale Italiana, dopo Raffaele Costantino e Massimo Maccarone ad aver ricevuto la prima ...

L’Uomo del Giorno : Pietro Armenise - 3 anni intensi con la Reggina : Pietro Armenise è nato a Bari, il 4 novembre 1960, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Ha militato tra Serie C1 e Serie C2 negli anni ottanta-novanta. Ha conquistato la promozione in Serie B a fine campionato di Serie C1 1987-1988 con la Reggina, con cui ha successivamente disputato 66 gare in serie B. Ha chiuso la carriera in C2 alla Fortis Trani nel 1995. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

L’Uomo del Giorno : Luis Figo - 4 stagioni all’Inter : Luis Figo è nato a Almada, il 4 novembre 1972, è un dirigente sportivo ed ex calciatore portoghese, di ruolo centrocampista. Tra i migliori calciatori portoghesi di sempre, è da molti considerato una delle più grandi ali della storia del calcio. Cresciuto nello Sporting Lisbona, debutta in prima squadra nel 1989 vincendo una Coppa del Portogallo. Dal 1995 al 2000 gioca per il Barcellona dove conquista una Supercoppa di Spagna, due Coppe ...

Galatasaray-Fenerbahce finisce in rissa : vera e propria caccia alL’Uomo al termine del derby di Istanbul [VIDEO] : Galatasaray-Fenerbahce finisce in rissa. I padroni di casa conducevano 2-0, poi la rimonta degli ospiti, propiziata da un rigore di Valbuena. Nel finale, il derby è esploso con una rissa furibonda dopo il triplice fischio dell’arbitro Firat Aydinus. Pugni e calci, una vera e propria caccia all’uomo su tutto il campo. Il parapiglia ha prodotto tre espulsi: Ndiaye, Jailson e Roberto Soldado e alla fine le forze dell’ordine ...

Galatasaray-Fenerbahce finisce in rissa : vera e propria caccia alL’Uomo al termine del derby di Istanbul : Galatasaray-Fenerbahce finisce in rissa. I padroni di casa conducevano 2-0, poi la rimonta degli ospiti, propiziata da un rigore di Valbuena. Nel finale, il derby è esploso con una rissa furibonda dopo il triplice fischio dell’arbitro Firat Aydinus. Pugni e calci, una vera e propria caccia all’uomo su tutto il campo. Il parapiglia ha prodotto tre espulsi: Ndiaye, Jailson e Roberto Soldado e alla fine le forze dell’ordine ...

È morto il vero Super Mario : L’Uomo che ispirò il celebre videogames della Nintendo : È morto a 84 anni Mario Segale. Wikipedia lo descrive come “un imprenditore coinvolto in alcuni progetti urbanistici nell’area di Seattle fin dagli anni Cinquanta”, per poi operare nel settore dell’asfalto e dell’edilizia. Ma Segale era molto di più, era l’uomo da cui l’eroe del videogame ”Super Mario” ha preso il nome. Un self made man come tanti ce ne sono stati negli Usa del secondo dopoguerra. Pochi ...

L’Uomo del Giorno : Unai Emery - ha il record di vittorie dell’Europa League : Unai Emery è nato a Hondarribia, il 3 novembre 1971, è un allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista, tecnico dell’Arsenal. Da allenatore ha vinto tre Europa League (2013-14, 2014-15, 2015-16) con il Siviglia, record nella competizione condiviso con Giovanni Trapattoni, un campionato francese (2017-18), due Coppe di Francia (2016-17, 2017-18), due Coppe di Lega francesi (2016-17, 2017-18) e due Supercoppe ...

L’Uomo del Giorno : Marco Sau - attaccante del Cagliari - da 7 anni sull’Isola : Marco Sau è nato a Sorgono, il 3 novembre 1987, è un calciatore italiano, attaccante del Cagliari. Nell’estate del 2012 torna al Cagliari dopo essere stato nelle giovanili. Durante questo periodo il Foggia, tramite la finanziaria controllante il club pugliese, deposita al tribunale della stessa città un ricorso contro il Cagliari in modo da ottenere il sequestro del cartellino del giocatore, atto ad impedire l’utilizzo o la ...

Bill Gates - chi è e come ha fatto a diventare L’Uomo più ricco del mondo : Il suo nome evoca tre concetti precisi: computer, ricchezza, filantropia. Che sono però solo alcuni dei tratti distintivi della fortunata parabola di William Gates III, meglio noto al grande pubblico come Bill Gates. Il padre di Microsoft è considerato il volto nobile del redditizio mondo hi-tech, visione che resiste tuttora nonostante il fresco 63enne nativo di Seattle sia fuori dai giochi da un decennio (ha lasciato nel giugno del 2008 la ...

L’Uomo del Giorno : Edoardo Goldaniga - difensore del Frosinone : Edoardo Goldaniga è nato a Milano, il 2 novembre 1993, è un calciatore italiano, difensore del Frosinone, in prestito dal Sassuolo. Fin dall’inizio della sua carriera Goldaniga è stato impiegato come difensore centrale, preferibilmente in una difesa a 4, anche se ha dimostrato di sapersi destreggiare senza eccessive difficoltà come elemento di centro e centro-destra in una difesa a 3. Raramente è stato utilizzato anche come terzino, ...

L’Uomo del Giorno : Stefan Jovetic - esperienza negativa nell’Inter : Stevan Jovetic è nato a Podgorica, il 2 novembre 1989, è un calciatore montenegrino, attaccante del Monaco e della nazionale montenegrina, di cui è capitano. Soprannominato Jo-Jo, è cresciuto calcisticamente nella sua città natale e nel Partizan, per poi passare alla Fiorentina, dove esordì in Serie A all’età di 18 anni. Con 24 gol è il miglior realizzatore nella storia del Montenegro. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...

L’Uomo del Giorno : Alfio Basile - per due volte allenatore della nazionale Argentina : Alfio Basile è nato a Bahía Blanca, il 1º novembre 1943, è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino. Da calciatore ha vinto 2 campionati argentini (1966 e il Metropolitano 1973), 1 Libertadores (1967) e 1 Intercontinentale (1967). Tra il 1967 e il 1973 è stato convocato dalla nazionale Argentina. Nel 1975 inizia la carriera d’allenatore. In quasi quarant’anni da tecnico, ha allenato 14 squadre differenti e la ...