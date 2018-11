L' Unione Europea impari dalla Chiesa

Protezione Civile al lavoro per la richiesta del fondo di solidarietà dell’Unione Europea : In merito alla possibilità di presentare richiesta di attivazione del fondo di solidarietà dell’Unione Europea per l’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando vaste aree di tutto il territorio nazionale, il Dipartimento si è prontamente attivato per assicurare il massimo supporto alle istanze di accesso al fondo. Anche in questa occasione, così come dall’attuazione del fondo di solidarietà, il Dipartimento assicurerà l’azione di ...

Unione Europea - intelligenza artificiale per scoprire chi mente alle frontiere. Gli esperti : "Pseudoscienza" : I test inizieranno a breve in Ungheria, Lettonia e Grecia e dureranno sei mesi. Il progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito di Horizon 2020

L’Unione Europea dovrebbe ammorbidire la sua posizione su Brexit? : È arrivato il momento di fare delle concessioni al Regno Unito e chiudere l'accordo per il bene di tutti, sostiene lo Spiegel The post L’Unione Europea dovrebbe ammorbidire la sua posizione su Brexit? appeared first on Il Post.

L'Italia ha la terza elettricità più cara dell'Unione Europea : sono nove milioni gli italiani che non ce la fanno a pagare le bollette di ... : nove milioni di italiani al freddo per l'impossibilità di pagare le bollette di luce e gas. Oltre il 16% delle famiglie. Povertà energetica in aumento in Italia, che conta la terza elettricità più ...

Dall'Unità d'Italia all'Unione europea. N. Forcheri : Così a maggio del 1991 l'Italia venne dichiarata dalla Business International, filiale del gruppo The Economist, la quarta potenza industriale del mondo dopo USA, Germania e Giappone, avendo superato ...

Brexit - l'aeroporto di Heathrow raccoglie fondi per 1 - 6 miliardi : paracadute finanziario prima di uscire dall'Unione europea : 'Con l'esito di negoziati Brexit sconosciuti, le aziende forti come Heathrow devono resistere per sostenere l'economia britannica', ha detto l'amministratore delegato John Holland-Kaye. All'inizio di ...

Unione Europea - i nostri economisti sono davvero pronti ad affrontare una crisi? : di Angelantonio Viscione Come dimostra lo scontro sulla manovra economica italiana, le previsioni di grandi istituzioni – inclusa la Commissione europea e il nostro Ministero dell’economia – sono oggetto di aspre controversie. I modelli economici mainstream hanno infatti commesso importanti errori di previsione, soprattutto durante questi anni di crisi. Dinanzi alle evidenze empiriche raccolte durante gli anni della crisi ...

Lorella Cuccarini prende posizione su Unione Europea e spread : 'Non possiamo vivere con l'incubo' : Due anni fa ho letto Il mondo nuovo di Aldous Huxley, e mi si è aperta la finestra del ragionamento sulle utopie negative", le dichiarzioni sono riportate da ViaggiNews,. Presa di posizione netta ...

Una manovra bis a giugno : l'offerta del governo all'Unione Europea : Il premier, con i ministri dell'Economia e degli Esteri Tria e Moavero, sta cercando una mediazione che permetta a governo e Commissione di salvare la faccia riuscendo a far calare lo spread sotto ...

Nuove misure della Regione Puglia sulla Xylella e ora tocca a Governo e Unione Europea : Bari. “Diamo atto alla Regione Puglia di avere accolto le richieste di CIA-Agricoltori Italiani Puglia in materia di contrasto alla

Addio agli articoli monouso in plastica - l'Unione Europea ne vieta la vendita : Sono passati anni da quando l' Unione europea avviò una discussione interna sui potenziali rischi ambientali dovuti all'utilizzo sempre più massiccio di articoli monouso in plastica. Ora, con un voto ...

I dubbi dell’Unione Europea sull’Italia nella stampa internazionale : La prima finanziaria del governo Lega-cinquestelle fa discutere l’Europa: per la prima volta nella sua storia la Commissione europea ha respinto una manovra di un paese dell’eurozona. Leggi

Coldiretti : un italiano su 2 è convinto di essere in credito rispetto all’Unione Europea : Un italiano su due (46%) è convinto di essere in credito rispetto all’Unione Europea, con una percentuale ben superiore a chi ritiene di essere in debito (19%) e a chi considera che il rapporto tra dato e ricevuto sia in pari (26%). E’ quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixe’ sull’atteggiamento degli italiani verso l’Europa dopo la bocciatura della manovra economica del Governo da parte della Commissione Ue. Per quasi sei italiani su dieci ...