Lunedì parte il corso gratuito per diventare arbitri Figc

Previsioni Meteo - impressionante anomalia di Caldo in gran parte d’Europa : da Lunedì 12 raggiungerà anche l’Italia - sarà l’Estate di San Martino [MAPPE e DETTAGLI] : 1/20 ...

Saint-Marcel - crolla parte dell'ex stabilimento 'Montecatini' Saint-Marcel - Nel tardo pomeriggio di oggi - Lunedì 22 ottobre. Dai primi ... : parte dell' e x stabilimento "Montecatini", non distante dal vecchio ponte sulla Dora a Saint-Marcel , è crollata nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 22 ottobre. Dai primi riscontri, la caduta di un ...

Cassano riparte dall'Entella - Lunedì si allena : Antonio Cassano ha chiesto e ottenuto di potersi allenare con l'Entella, a partire da lunedì prossimo. «Senza alcun vincolo contrattuale», precisa la società ligure. Ma da lunedì, seduta a porte ...

Ascolti TV | Lunedì 24 settembre 2018. Grande Fratello Vip parte dal 20.95% - vince La Vita Promessa (24.89%). Fazio 10.95% : Grande Fratello Vip 2018 Nella serata di ieri, Lunedì 24 settembre 2018, su Rai1 il terzo appuntamento con la fiction La Vita Promessa ha conquistato 5.606.000 spettatori pari al 24.89% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 all’1.20 – la prima puntata di Grande Fratello Vip 3 ha ottenuto un ascolto medio di 3.341.000 spettatori pari al 20.95% di share (qui il confronto con gli Ascolti dello scorso anno – qui quello che è ...

Salone Nautico - Genova riparte dalla 58esima edizione. E Lunedì arriva Mattarella : «La grande occasione per la città», il commento unanime dei rappresentanti delle Istituzioni e di Ucina |

Trento. Parte Lunedì 17 il lavaggio notturno delle strade : A partire da lunedì 17 settembre e fino a venerdì 26 ottobre, dal lunedì al giovedì dalle ore 20 alle

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retromarcia : Vieni da Me 10.59% - Il Paradiso 11.43%. Detto Fatto 7.02% - testa a testa tra La Prova del Cuoco (15.95%) e Forum (15.98%) : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al 32.54% di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al 7.75% di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha ...

Secondo Politico - il presidente del Consiglio Giuseppe Conte Lunedì parteciperà a un colloquio per un posto all’Università La Sapienza : Secono il sito Politico.eu, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parteciperà lunedì prossimo a un colloquio per ottenere una cattedra di professore alla facoltà di legge dell’Università La Sapienza di Roma. Secondo diversi esperti consultati dal sito, la partecipazione di The post Secondo Politico, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lunedì parteciperà a un colloquio per un posto all’Università La Sapienza appeared first ...

Ascolti TV | Lunedì 3 settembre 2018. Mother’s Day (17.66%) doppia Guerra e Pace (8.11%). Parte bene Stasera Italia (6.32%). Vita in Diretta 16.64% - Pomeriggio Cinque 16.15%-14.96% : Barbara D'Urso I dati auditel del 3 settembre 2018 sono stati diffusi in ritardo a causa di un problema (già risolto) nel processo di produzione dei dati d’ascolto. Nella serata di ieri – Lunedì 3 settembre 2018 -, su Rai1 Mother’s Day ha conquistato 3.508.000 spettatori pari al 17.66% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della serie Guerra e Pace ha raccolto davanti al video 1.425.000 spettatori pari all’8.11% ...