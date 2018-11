L' umanità è capace di autoestinguersi

lastampa

(Di lunedì 5 novembre 2018) Stiamo scoprendo che i nostri crani ospitano cervelli che danno ancora risposte ancestrali, non adattative all'era in cui viviamo. In pratica abbiamo alcuni comportamenti, condizionati da risposte ...