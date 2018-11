Lo Stato Sociale sbarca a Roma | ecco la graphic novel ' Andrea'

Cristina D’Avena con Lo Stato Sociale e Il Volo in Duets Forever : tutti i duetti : Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Il Volo e Max Pezzali: sono questi gli ultimi 4 nomi italiani che duetteranno in Duets Forever - tutti cantano Cristina, il nuovo album di Cristina D'Avena in programma per il 16 novembre. Dopo l'annuncio di The Kolors, Alessandra Amoroso, Elodie e Patty Pravo, Cristina D’Avena ha annunciato duetti con Fabrizio Moro, Carmen Consoli, Federica Carta e Shade. I successivi ospiti annunciati in Duets Forever sono ...

Lo Stato Sociale e Luca Genovese presentano “Andrea” la graphic novel in tour tra musica e vignette : Il gruppo musicale Lo Stato Sociale inizia il nuovo viaggio tutto legato all'editoria in cui presenterà la graphic novel "Andrea" disegnata dall'artista Luca Genovese. Il 31 ottobre al Feltrinelli Comics Show sarà il primo appuntamento di un tour di dieci tappe del gruppo in concerto. Per raccontare una nuova storia italiana in musica, immagini e vignette.Continua a leggere

Biglietti in prevendita per Un concerto per Genova il 17 e 18 novembre con Lo Stato Sociale tra gli ospiti : I Biglietti in prevendita per Un concerto per Genova sono disponibili in prevendita su Mail Ticket dalle 11 del 26 ottobre. Sono le date del 17 e del 18 novembre quelle scelte per supportare le vittime del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto e che ha causato la morte di 43 persone. Il ricavato dei due concerti sarà devoluto all'Associazione degli sfollati di Via Porro e Via Del Campasso. La donazione sarà erogata sotto forma di ...

Il tour de Lo Stato Sociale per Andrea - la graphic novel con Luca Genovese : le date da Lucca e Roma a Milano e Cuneo : Il tour de Lo Stato Sociale per Andrea inizia il 31 ottobre dal Lucca Comics & Games, al Teatro del Giglio, dove il gruppo sarà alle ore 21.30 per presentare la graphic novel in collaborazione con Luca Genovese. Dal Lucca Comics & Games parte il tour di dieci tappe di presentazione di Andrea che dal 31 ottobre sarà disponibile in libreria. La sera stessa, per festeggiare la nuova avventura, la band suonerà al Feltrinelli Comics Show ...

Morgan con Lo Stato Sociale ed Elisa cantano i successi di Tenco : La 42° edizione della Rassegna della canzone d'autore, ha visto sul palco, Morgan, nella inedita veste di co-conduttore assieme allo storico Antonio Silva e, tra gli ospiti, Lo Stato Sociale con cui l'...

Manovra - Di Maio : nuovo contratto sociale fra Stato e cittadini : Roma, 15 ott., askanews, - 'Questa non è una semplice Manovra, è un nuovo contratto sociale che lo Stato stipula con i cittadini. Vengono ristabiliti diritti che erano stati calpestati, vengono ...

Di Maio : “Manovra del popolo è un nuovo contratto sociale tra Stato e cittadini” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, esulta su Facebook dopo l'accordo raggiunto nel governo sulla legge di bilancio e sul decreto fiscale: "Questa non è una semplice manovra, è un nuovo contratto sociale che lo Stato stipula con i cittadini. Vengono ristabiliti diritti che erano stati calpestati, vengono eliminati privilegi che erano stati dati per scontati".Continua a leggere

Lodo Guenzi e Lo Stato Sociale - che differenza c’è tra canzone commerciale e canzone d’autore : È notizia dei giorni scorsi la sostituzione a X Factor di Asia Argento con Lodo Guenzi, leader de Lo Stato Sociale. Su queste pagine ho già parlato a maggio di Guenzi in quella trasmissione, quindi sarebbe inutile ora tornarci su e ridire le stesse cose. Sempre in questi giorni, però, Lo Stato Sociale è Stato invitato al Premio Tenco, che si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 18 al 20 ottobre prossimi. L’invito da parte del raffinato Club ...

X-Factor 2018 - Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale giudice al posto di Asia Argento : Sky Uno ha annunciato ufficialmente che il nuovo giudice di X-Factor al posto di Asia Argento sarà Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale

Andrea : la nuova avventura dello Stato Sociale : Siamo sempre stati affascinati dal mondo del fumetto perché è una modalità espressiva che ci appartiene da quando eravamo piccoli: molti di noi hanno iniziato a leggere grazie ai fumetti. Quando ci ...

Andrea - la graphic novel de Lo Stato Sociale con Luca Genovese al Lucca Comics & Games : La graphic novel de Lo Stato Sociale si intitola Andrea e sarà disponibile in libreria dal 31 ottobre con Feltrinelli Comics. Si tratta della prima graphic novel firmata da Lo Stato Sociale per i disegni di Luca Genovese. 128 pagine per 16 euro, da oggi in offerta sul sito de La Feltrinelli con il 15% di sconto e quindi acquistabile al prezzo di 13,60 euro solo online. Nei negozi lo sconto non verrà applicato. Andrea racconta un viaggio in ...

Lo Stato Sociale - ovvero l'Indie come modo estremo di essere e di fare : ... 'Mi sono rotto il cazzo', 'Amore ai tempi dell'Ikea', 'Quello che le donne dicono', sono dei minuscoli atti unici su ciò che siamo o perlomeno com'è che il mondo viene visto da loro. Non saranno ...

Riki critica Lodo de Lo Stato Sociale : incoerenza a X Factor? : X Factor 12, Riccardo Marcuzzo attacca Lodo de Lo Stato Sociale Il cantante Riki non le manda mai a dire. Quando ha da avanzare critiche che lui ritiene giuste, lo fa senza problemi. Ed è quello che ha fatto quest’oggi. Ha attaccato Lodo de Lo Stato Sociale evidenziando il fatto che sia incoerente. Non è […] L'articolo Riki critica Lodo de Lo Stato Sociale: incoerenza a X Factor? proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2018 - Lodo Guenzi delude i fan dello Stato Sociale : «Incoerente». Lui : «Siate con me - sarà bello» : A X Factor 2018 c'è un nuovo giudice, Lodo Guenzi, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi su Leggo.it . Lodo Guenzi , cantante de Lo Stato Sociale, ha occupato il posto lasciato vuoto da Asia ...