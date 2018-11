LIVE Il maltempo non molla la presa | oggi allerta arancione in quattro regioni | Ma

LIVE Il maltempo non molla la morsa : oggi allerta arancione in quattro regioni | "Ma il peggio è passato" : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che da giorni sta imperversando sull'Italia causando danni e morti. Per oggi è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ma attenzione massima anche a Milano.

LIVE Il maltempo non molla la morsa : oggi allerta arancione in quattro regioni | "Ma il peggio è passato" : Non è ancora passata l'ondata di maltempo che da giorni sta imperversando sull'Italia causando danni e morti. Per oggi è stata diramata una nuova allerta arancione su quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Ma attenzione massima anche a Milano.

Maltempo - strage in Sicilia : 12 morti. Sotto accusa l'abusivismo. LIVE | : 10 morti nel Palermitano e due in provincia di Agrigento . Il sindaco di Casteldaccia: "La villetta travolta dalla piena era abusiva". Conte nelle zone alluvionate. Salvini a Belluno e Venezia. In ...

Allerta Meteo - lunedì 05 Novembre Scuole Chiuse in molti Comuni per il maltempo : ecco l’elenco [LIVE] : Allerta Meteo – Permane la violenta ondata di maltempo che ormai da più di una settimana sta devastando l’Italia intera: da Nord a Sud sono ingenti i danni e le vittime. Veneto, Trentino, Friuli, Sicilia, Lazio, e molte altre le Regioni colpite, con alberi caduti e molti, troppi morti. Per domani la Protezione Civile ha previsto una nuova, pesante, Allerta Meteo, pertanto saranno molti i Comuni che decideranno, preventivamente, di ...

Maltempo - nubifragio nel Reggino : situazione critica a Bagaladi - l’acqua travolge le auto [VIDEO LIVE] : Domenica di violento Maltempo nel Reggino, interessato da violente piogge e nubifragi. Tra le zone maggiormente colpite c’è Bagaladi, dove le piogge hanno travolto auto e strade. Ecco delle immagini e VIDEO LIVE. Calabria, forte Maltempo nel Reggino: piogge e inondazioni a Bagaladi [VIDEO] Disastro a Bagaladi (RC), violento nubifragio: l’acqua travolge le auto [VIDEO] Forte Maltempo a Bagaladi, nel Reggino: strade allagate e disagi ...

Maltempo - alluvioni ed esondazioni a Palermo : 9 persone annegate a Casteldaccia - un morto a Vicari [LIVE] : Tragedia per il Maltempo in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo): 9 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in una villa a causa dell’esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle piogge cadute ieri. Sul posto vigili del fuoco, Carabinieri, Protezione civile e sanitari del 118. La villa si trova tra i Comuni di Altavilla Milicia e Casteldaccia, nei pressi dell’autostrada Palermo-Catania. Nell’abitazione si ...

Maltempo - forti piogge in atto in Sicilia : apprensione tra Sciacca e Mazara del Vallo - fiumi in piena [LIVE] : Continua a piovere a Sciacca (Agrigento), una delle zone piu’ colpite dalla recente ondata di Maltempo in Sicilia occidentale, culminata con lo straripamento del torrente Cansalamone. La protezione civile ha disposto la chiusura, per ragioni di sicurezza, di due ponti, situati rispettivamente a Raganella e a Portolana. Si tratta di viadotti che collegano il centro abitato ad alcune localita’ di campagna che, adesso, rischiano di ...

Maltempo - Borrelli : “situazione apocalittica”. Migliaia di alberi finiscono nella diga di Comelico [FOTO LIVE] : 1/17 ...

Maltempo Roma : Tevere e Aniene sotto il LIVEllo di attenzione : Tevere e Aniene sono sotto stretto monitoraggio: entrambi i corsi d’acqua sono sotto il livello di attenzione (il livello del Tevere è sotto la prima fascia, fissata a 7 metri). La situazione è costantemente monitorata dal Coc (Centro operativo comunale) di Roma capitale. Il bollettino emesso dalla Protezione civile regionale prevedeva un allerta di livello arancione per oggi e la Coc di Roma capitale rimarrà aperta per tutto il tempo. Si ...

Maltempo - Aipo : sale il LIVEllo del Po - criticità nelle prossime ore : L’incremento dei livelli del Po verificatosi nelle scorse ore nel settore occidentale provocherà un nuovo innalzamento dei valori nel tratto medio (emiliano-lombardo) e terminale dell’asta fluviale, col superamento della soglia 1 (criticità ordinaria) nelle prossime 24 ore e un possibile superamento della soglia 2 (criticità moderata) nelle prossime 36 ore nel tratto a valle di Cremona: lo rende noto l’Agenzia Interregionale per il Po. Nei ...

Maltempo - ritrovati i due dispersi in Sicilia : stanno bene – LIVE : ritrovati i due operai di un’azienda agricola di cui si erano perse le tracce questa mattina a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo: a lanciare l’allarme erano stati alcuni colleghi, facendo scattare immediatamente le ricerche. Entrambi stavano effettuando dei lavori nei pressi della diga Fanaco. I carabinieri li hanno trovati, in buone condizioni di salute, dentro un capannone, dove si erano rifugiati a causa del ...

Maltempo - lo Scirocco continua a flagellare l’Italia : 2 dispersi in Sicilia - nuova disastrosa frana a Belluno e la piena del fiume Po inizia a fare paura [LIVE] : E’ un’altra giornata di forte Maltempo sull’Italia, con lo Scirocco che alimenta forti venti, piogge, temporali e anche un caldo anomalo che diventa davvero clamoroso per il mese di Novembre. Stamattina il vento proveniente dal Nord Africa ha raggiunto raffiche di 104km/h a Lampedusa, 72km/h a Falcone, 67km/h a Palermo, 66km/h a Viterbo, 61km/h a Trapani, 58km/h a Tivoli, 57km/h a Napoli, 56km/h ad Avellino, Rieti, Rocca Priora ...

Maltempo : il LIVEllo del fiume Po è salito di altri 2 - 5 metri in 24 ore : Per effetto delle intense precipitazioni che hanno accompagnato la nuova ondata di Maltempo, il livello idrometrico del Po è salito di quasi 2,5 metri in 24 ore: nella mattina di oggi, 2 novembre, al Ponte della Becca di Pavia il Po è 3,5 metri sopra lo zero idrometrico, oltre sei metri superiore rispetto allo stesso giorno dello scorso anno. Il timore è che il passaggio della piena possa determinare l’allagamento delle aree golenali non ...

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse Venerdì 2 Novembre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : A seguito dell’ondata di forte Maltempo che continua a produrre gravi conseguenze in gran parte d’Italia, anche domani, Venerdì 2 Novembre 2018, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato in tempo reale: Toscana Manciano (Grosseto, anche il 3 Novembre) Ecco le pagine utili per seguire la situazione Meteo in ...