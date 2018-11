L' Italia colpita da un raro e violento evento meteo | ma con la prevenzione le tragedie

L'Italia sarà ancora colpita da piogge : l'allerta rimane arancione in 5 regioni : Dopo una settimana drammatica per gran parte dell'Italia, il maltempo non dà tregua all'Italia: per la giornata di lunedì il Dipartimento della Protezione civile ha emanato un'allerta arancione per quattro regioni: Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Previsti ancora temporali e venti forti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e regioni meridionali, in particolare Calabria e Puglia. "La circolazione ...

Tim down in quasi tutta Italia - il Nord la zona più colpita : Tim è attualmente down in quasi tutta Italia, soprattutto al Nord, ma ci sono segnalazioni anche nel centro e nel Sud Italia. Sicuramente non è stata una domenica mattina felice per gli utenti Tim di leggi di più...

Terremoto Indonesia : dalla cooperazione Italiana aiuti per la popolazione colpita : La cooperazione italiana, su impulso della vice ministra degli Esteri Emanuela Del Re, ha previsto un pacchetto di aiuti alla popolazione Indonesiana colpita dal Terremoto e dallo tsunami dello scorso 28 settembre. All’indomani della catastrofe è stato immediatamente disposto un finanziamento di 200mila euro alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per sostenerne le prime operazioni di soccorso e ...

Previsioni Meteo - prima ondata di freddo artico in arrivo sull’Europa dopo il 20 Ottobre : colpita anche l’Italia [MAPPE] : 1/12 ...

Vodafone in tilt - il Nord Italia la zona maggiormente colpita dal down : Mercoledì nero per gli utenti di Vodafone. I possessori di una SIM dell’operatore rosso si sono svegliati constatando che il servizio non funziona. Un blackout sia per quanto riguarda la linea voce che per la connessione internet. La zona maggiormente colpita dal down è il Nord Italia, in particolare Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Ma con il ...