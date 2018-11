L’industria dei videogame ha problemi di sfruttamento?

wired

(Di lunedì 5 novembre 2018) Qualche giorno fa, Red Dead Redemption 2, il gioco in stile western prodotto da Rockstar Games, ha sfondato i 750 milioni di dollari di vendite a tre giorni dal lancio, battendo quasi ogni altro debutto commerciale nel mondo dell’intrattenimento, dalla musica al cinema: il record assoluto, infatti, rimane di GTA V, altroa opera di Rockstar, che in tre giorni ha toccato quota un miliardo di dollari. Non è esagerato dire che la ragione sociale dell’azienda, Rockstar, descriva perfettamente l’attitude di questa software house che produceda vent’anni, tanto che andarci a lavorare è il sogno di qualunque sviluppatore di giochi elettronici. Da qualche settimana, tuttavia, pare che la similitudine migliore per chi ha coronato il suo sogno di sviluppatore sia diventata quella con la Andy Sachs de Il diavolo veste Prada: parlando col New York, il cofondatore della ...