L' imminente hard fork fa volare Bitcoin Cash

"Nessun hardware VR esistente o imminente è abbastanza buono da diventare veramente mainstream" : Come riporta GamesIndustry.biz, il pioniere della realtà virtuale, Palmer Luckey, ha affermato che nessun hardware VR attualmente annunciato è sufficientemente buono per diventare mainstream - anche a un prezzo di "$ 0,00", gli headset esistenti e imminenti non riuscirebbero a coinvolgere un pubblico abbastanza grande.Il fondatore di Oculus VR ha affermato che le vendite di hardware sono una "metrica senza senso" per giudicare il successo della ...