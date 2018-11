Liguria taglia vitalizi in essere : ANSA, - GENOVA, 5 NOV - All'unanimità la Commissione regionale Bilancio ligure ha approvato la proposta di legge per la riduzione dei costi della politica, il primo testo venne presentato dal M5S nel 2016, che dopo due anni di trattative ha trovato un'intesa con centrodestra e centrosinistra. "La proposta prevede un taglio progressivo in base ...