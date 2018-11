L' esonero di Andreazzoli è il terzo in A

Empoli - esonero in arrivo per Andreazzoli : ANSA, - FIRENZE, 5 NOV - Manca solo l'ufficialità per l'esonero di Aurelio Andreazzoli dalla panchina dell'Empoli. E' costata cara all'allenatore massese la settima sconfitta, su 11 partite giocate, ...

Empoli - verso l’esonero di Andreazzoli : Iachini in pole per la sostituzione : E` costata cara la sconfitta subita allo stadio San Paolo contro il Napoli ad Aurelio Andreazzoli. Dopo il 5-1 partenopeo il tecnico è stato sollevato dalla guida della prima squadra dell`Empoli. Nelle prossime ore sarà comunicato l’esonero ufficiale contestualmente al nuovo tecnico. In undici partite i toscani hanno conquistato una sola vittoria al debutto contro […] L'articolo Empoli, verso l’esonero di Andreazzoli: Iachini ...

Empoli - Andreazzoli verso l'esonero : al suo posto pronto Iachini : TORINO - Aurelio Andreazzoli è vicino all'esonero. Nelle ultime 2 gare l' Empoli ha perso con Juventus e Napoli senza sfigurare ma la società avrebbe comunque optato per una sterzata. Dopo 11 giornate ...

Empoli - esonero in arrivo per Andreazzoli : in programma incontro con Iachini per chiudere : Aurelio Andreazzoli e l' Empoli , l'avventura è giunta al capolinea. Nonostante le ultime prestazioni positive, per la squadra toscana non sono arrivati i risultati: una sola vittoria in campionato, ...

Empoli - Andreazzoli verso l’esonero : è già pronto Iachini : Empoli, Andreazzoli viaggia verso l’esonero dopo l’avvio pessimo in Serie A, la società sta già parlando con il sostituto: i dettagli Empoli, Aurelio Andreazzoli potrebbe essere esonerato già questa sera dopo un inizio di stagione disastroso da parte della sua squadra. Bel gioco sì, ma scarsi risultati per l’Empoli che ha messo in cascina solo 6 punti nelle prime 11 giornate di campionato dopo il ritorno in Serie A. ...