L' eredità - Speciale AIRC | Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi video

(Di lunedì 5 novembre 2018) E' una settimana importante quella che si è appena aperta per la Rai. Dalla giornata di ieri, domenica 4 novembre al prossimo 11 novembre, grazie all'alleanza fra l'(Associazione Italiana per la ricerca sul cancro) e la tv pubblica, molte trasmissioni dedicheranno l'intero palinsesto al racconto delle storie dei protagonisti della ricerca e alla raccolta fondi per avviare progetti innovativi per la cura del cancro.Fra le trasmissioni incluse c'è anche L'che insieme a Domenica IN, stasera ha dato il via alla settimana con una puntatainsieme ai grandi campioni del game show condotto da Flavio Insinna. Per l'occasione, durante il gioco chiamato Di cosa stiamo parlando? in cui i giocatori devono indovinare qual è il tema portante di una lista di indizi, un gradito ospite ha fatto il suo ingresso (e il suo ritorno) in studio:, ambasciatore.prosegui ...