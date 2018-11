L’Empoli tradisce sé stesso | sta per esonerare Andreazzoli

ilnapolista

(Di lunedì 5 novembre 2018) Addio culla del bel gioco? La culla del bel gioco. La sana provincia italiana dove hai il tempo per crescere e far crescere i giocatori. L’Italia che non ha l’assillo dell’alta velocità, nemmeno calcistica. Che ha lanciato prima Sarri e poi Giampaolo. E prima ancora Spalletti. E poi un bel giorno di novembre, l’Empoli falcia un bel po’ di luoghi comuni che ammorbano le nostre domeniche (e non solo) televisive ed è sul punto diAureliol’allenatore che ha riportato i toscani in Serie A e che ha fin qui raccolto un bel po’ di complimenti (anche a Napoli, anche da Ancelotti e nel nostro piccolo anche dal Napolista). Pochi punti, per la verità: sei. Dopo undici giornate. Con i toscani penultimi in classifica a pari punti con il Frosinone e a tre da Bologna e Udinese. Iachini in pole position Il 5-1 di Napoli, evidentemente, ha ...