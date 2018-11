L' Empoli esonera mister Aurelio Andreazzoli

L’Empoli ha esonerato il suo allenatore - Aurelio Andreazzoli : La squadra di calcio dell’Empoli, che fa parte della Serie A, ha esonerato dal suo incarico l’allenatore Aurelio Andreazzoli per via delle cattive prestazioni della squadra in questa stagione. Andreazzoli resterà a libro paga della società finché non firmerà un

Calcio - l’Empoli esonera Aurelio Andreazzoli - al suo posto pronto Beppe Iachini : l’Empoli ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore Aurelio Andreazzoli. Il tecnico di Massa aveva guidato il club toscano alla promozione lo scorso anno, ma in questa stagione non è riuscito a trovare la giusta quadra in Serie A e dopo la vittoria all’esordio, ha subito tre pareggi e sette sconfitte, tra cui il pesante 5-1 contro il Napoli, che ha spinto il presidente Corsi a fare il cambio. Questo il comunicato ufficiale con cui il club ha ...

Serie A - Empoli esonera Andreazzoli : 19.40 Aurelio Andreazzoli non è più l'allenatore dell'Empoli. Fatale al tecnico di Massa la settima sconfitta su 11 gare di campionato (il pesante 5-1 incassato venerdì scorso a Napoli) e il penultimo posto in classifica con appena 6 punti. Il sostituto potrebbe essere Beppe Iachini, la scorsa stagione 'autore' della salvezza con il Sassuolo. Quella di Andreazzoli è la terza panchina di Serie A che salta dopo gli esoneri di D'Anna al Chievo ...