Legge di Bilancio | Tria | “La manovra non cambia | stiamo discutendo” Moscovici | “Nessun

Legge di Bilancio - Boeri : “Segnali di maschilismo sul congedo di paternità non rifinanziato e sulle pensioni” : Nella manovra c’è più di una traccia di “maschilismo“. Il giudizio è del presidente Inps Tito Boeri, che intervenendo a un convegno a Bologna ha stigmatizzato il mancato rifinanziamento del congedo di paternità allungato a quattro giorni “che era uno strumento molto importante per promuovere un’uguaglianza di opportunità“. In più, ha spiegato, “favorire l’accesso delle donne al sistema pensionistico” e ...

Tutti gli aumenti di tasse e imposte per i consumatori previsti dalla Legge di Bilancio : La legge di Bilancio porta, come Tutti gli anni, aumenti di tasse e imposte per i contribuenti. Alcuni sono espliciti, come nel caso dell'incremento dei costi delle sigarette (dieci centesimi in più a pacchetto) e delle tasse sul gioco d'azzardo. Altri, invece, sono indiretti: nello specifico è quanto avviene per la possibilità di aumento delle addizionarli Irpef.Continua a leggere

Legge di Bilancio 2019 e Buona Scuola : le differenze : È durata meno di 2 anni la Buona Scuola di Matteo Renzi. Il nuovo governo ha inserito nella bozza della Legge di Bilancio 2019 la “Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici”. Con l’approvazione dell’art. 58 il FIT non esisterà più e verrà sostituito da un ‘percorso annuale di formazione iniziale e prova’. A differenza del FIT che prevede un percorso di 3 anni con l’iscrizione a una graduatoria regionale a esaurimento per gli ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 sono spariti dalla Legge di Bilancio : Il governo ha rimandato le promesse che ha usato come cavallo di battaglia durante la campagna elettorale e, a ben vedere, ancora da prima. Non ci sono più tracce del Reddito di cittadinanza e di quota 100 – la riforma delle pensioni – nella legge di Bilancio depositata alla Camera lo scorso primo novembre, con 10 giorni di ritardo.-- Nel testo della manovra resta solo il riferimento al denaro necessario per attuare le due riforme, 16 miliardi ...

Statali - nella Legge di bilancio aumenti da 50 euro al mese : Il primo mini-aumento, in media circa 8 euro lordi al mese, scatterà ad aprile. Da luglio, l'importo salirà a 13-14 euro. Per ora sono queste le uniche certezze che i dipendenti pubblici possono ...

Nuove Legge di bilancio : a rimetterci saranno i dipendenti : La nuova flat tax favorirebbe così tanto i lavoratori autonomi rispetto ai dipendenti? È il quesito su cui " Stasera Italia " ha provato a fare maggiore chiarezza analizzando nello specifico la ...

Governo : Bonomi - in Legge Bilancio ostilità verso imprese : Milano, 3 nov. (AdnKronos) - "Certamente in Italia il clima in cui lavorano le aziende è peggiorato. Per dirla tutta si è generata un'ostilità nei confronti delle imprese che non avevamo mai visto prima. È un grave errore, perché l' impresa è il vero incubatore della coesione sociale". Così Carlo Bo

Legge di Bilancio - aumento del fondo sanitario e 150 milioni per ridurre liste d’attesa. Ma serve nuovo Patto Stato-Regioni : Centocinquanta milioni per ridurre le liste d’attesa, un lieve incremento del fondo sanitario nazionale, nuovi investimenti nella formazione specialistica e più soldi per l’edilizia ospedaliera. Ma soprattutto un nuovo Patto della Salute Stato-Regioni con una revisione dei ticket tutta da scrivere. Per la sanità sono queste le principali novità in manovra relativamente al triennio 2019-2021. Gli interventi non convincono però ...

Legge di Bilancio - 5 - 9 miliardi per gli investimenti. Con l’incognita competenze e tempi per far partire i cantieri : Il governo moltiplica gli investimenti pubblici con l’obiettivo di sostenere l’economia. Nella manovra 2019 ci sono più dei 3,5 miliardi indicati dal Tesoro all’interno della nota di aggiornamento al Def: stando al testo inviato al Parlamento, per l’anno prossimo l’esecutivo ha stanziato in tutto 5,9 miliardi creando un fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali e uno per gli enti ...

Legge di Bilancio - le misure per le famiglie : 100 milioni in più - terreni gratis con il terzo figlio e proroga dei bonus casa : Cento milioni di euro in più per il Fondo per le politiche della famiglia, un incremento di altri 30 milioni per quello dedicato alle politiche giovanili (anche se il plafond del bonus cultura per i 18enni viene ridotto di 20 milioni) e una norma scritta nero su bianco che prevede la concessione di terreni gratis alle coppie che fanno il terzo figlio. Queste, in sintesi, le novità contenute nella Legge di Bilancio per il 2019 inviata alle ...

'I tagli all'editoria li vedrete nella Legge di bilancio' - così Di Maio - : Roma, 2 nov., askanews, - I tagli all'editoria 'li vedrete nella legge di bilancio nei prossimi giorni'. così il vicepremier Luigi Di Maio, su Facebook. 'Qualcosa sarà aggiunto con un emendamento ...

Economia italiana - comincia il tour de force per la Legge di Bilancio : Il futuro prossimo dell'Economia italiana, che ha appena evidenziato un rallentamento della crescita dopo 3 anni, è aggrappato al percorso a ostacoli che dovrà affrontare la Legge di Bilancio. Il testo è giunto con un ritardo di due settimane in Parlamento, dove è in corso il primo passaggio di un iter che - se tutto va bene - dovrà chiudersi entro fine anno con l'approvazione. Lo slalom tra esami europei e parlamentari è appena ...

Rischio aumento sigarette e tasse dalla legge di bilancio