Lecce | polemica su interinali Cgil | “In centinaia a casa per il decreto Di Maio” Ma i

(Di lunedì 5 novembre 2018) Per ladisono indubbiamente i “primi effetti delDi Maio sui lavoratori salentini” quelledi contratti trae agenzie di somministrazione non rinnovati alla scadenza del 31 ottobre. Il legame con ildignità, che ha esaurito la sua disciplina transitoria in quella stessa data, però, fatica a trovarsi, almeno a così pochi giorni dall’attuazione. Lo dicono i numeri della principale società tirata in ballo, il call center Comdata, che con i suoi duemila addetti è la più grande di: è vero che non ha rinnovato circa 140 somministrati (non 200, cifra riferita dal sindacato), ma allo stesso tempo ha disposto la proroga per altri 400, molti dei quali lì da più di dodici mesi, e da lunedì, come già comunicato alle organizzazioni di categoria, avvierà la stabilizzazione a blocchi, da completarsi nei prossimi due mesi, di ...