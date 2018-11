Lazio-Marsiglia | Europa League | programma | orari e tv Le probabili formazioni

Lazio-Marsiglia - vietata la trasferta ai tifosi francesi : L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva segnalato la partita tra Lazio e Marsiglia, definendola come "connotata da alti profili di rischio". Prontamente è stato disposto il ...

Lazio-Marsiglia streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Lazio-Marsiglia streaming – In campo l’Europa League, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Lazio-Marsiglia, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Video/ Marsiglia Lazio (1-3) : highlights e gol della partita (Europa League gruppo H) : Video Marsiglia Lazio (risultato finale 1-3: gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Vélodrome ed è stata valida per la terza giornata nel girone H di Europa League(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 09:24:00 GMT)

Diretta Marsiglia-Lazio di oggi : visibile in streaming e tv su Sky e in chiaro su TV8 : Questa sera, alle ore 21:00, la Lazio di Simone Inzaghi fara' visita al Marsiglia di Rudi Garcia. Il match valido per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Europa League [VIDEO] si disputera' allo Stadio Vélodrome, in un atmosfera calda e spettacolare. I biancocelesti arrivano al match odierno reduci dal pesante ko contro l'Eintracht, gara persa 4-1. Il Marsiglia, invece, nell'ultima partita disputata nel torneo ha pareggiato 2-2 in ...

Marsiglia-Lazio - le pagelle : Immobile ricama - Acerbi fa muro : Domato e dominato il Marsiglia. Dopo quella col Genoa, la seconda miglior prestazione della stagione biancoceleste. La Lazio vince e convince al Velodrome, ritrova il gioco pur lasciando inizialmente ...

Marsiglia-Lazio - Garcia : “Biancocelesti troppo forti. Noi quasi eliminati” : Marsiglia-Lazio, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Marsiglia-Lazio, Rudi Garcia, tecnico del Marsiglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della partita persa in Europa League: “Troppa Lazio, poco Marsiglia. Biancocelesti troppo più forti. Hanno segnato subito e per noi è andata sempre peggio. Ora dobbiamo vincere all’Olimpico anche […] L'articolo ...

Marsiglia-Lazio - sassi verso il pullman biancoceleste : vetro in frantumi. Altri disordini prima del match : Dopo gli scontri che avevano caratterizzato la vigilia, con 160 tra laziali e marsigliesi a darsi letteralmente battaglia prima dell'arrivo della polizia in una zona tra Canebiere e il Vecchio Porto, ...

Pagelle / Marsiglia Lazio (1-3) : i voti della partita (Europa League gruppo H) : Pagelle Marsiglia Lazio: i voti della partita di Europa League. Grandi i biancocelesti che espugnano il Vélodrome vincendo 3-1 e avvicinano sensibilmente la qualificazione ai sedicesimi(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 23:41:00 GMT)

Europa League - Marsiglia-Lazio 1-3. Gol di Wallace - Caicedo - Payet e Marusic : La Lazio passa a Marsiglia e praticamente ipoteca la qualificazione. Vittoria convincente al Velodrome che infrange anche il tabù Garcia risalente ai derby dell'Olimpico. La squadra di Inzaghi si ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Marsiglia-Lazio 1-3. La qualificazione ora è più vicina : La Lazio espugna Marsiglia e si avvicina al passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League: i biancocelesti passano per 1-3 in terra francese e salgono a quota 6 punti, mentre i transalpini restano a 1. La vittoria del Francoforte, che batte 2-0 l’Apollon salendo a quota 9 e lasciando gli avversari a 1, spiana la strada anche agli uomini di Inzaghi. Per la Lazio vanno in gol Wallace, Caicedo e Marusic, mentre Payet sigla il momentaneo ...

A Inzaghi il derby con Garcia - Marsiglia 1 Lazio 3 : A Inzaghi il derby con Garcia, Marsiglia 1 Lazio 3 – La Lazio ha sconfitto il Marsiglia prima nel gioco, poi nel netto risultato. Il derby tra Inzaghi e Rudi Garcia in Coppa Uefa non ha avuto storia, con i biancazzurri padroni in casa altrui, con i francesi a inseguire senza avere idee di come fare. Tra due settimane la partita di ritorno all’Olimpico. Rudi Garcia potrà consultare il solito romanzetto scritto anche oggi nei suoi foglietti, ...

Marsiglia-Lazio - Inzaghi : “Ragazzi bravissimi. Abbiamo un solo rammarico” : Marsiglia-Lazio, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Marsiglia-Lazio, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della vittoria nella partita di Europa League: “I ragazzi sono stati bravissimi, hanno interpretato fin da subito bene la gara. L’unico rammarico è far concluso la prima parte di […] L'articolo Marsiglia-Lazio, Inzaghi: ...

LIVE Marsiglia-Lazio - Europa League 2019 in DIRETTA : 1-3. Marusic chiude la partita : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della gara della terza giornata dell'Europa League di calcio : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30 ...

PAGELLE/ Marsiglia Lazio : i voti della partita e l'uomo del match (Europa League gruppo H - primo tempo) : PAGELLE Marsiglia Lazio: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida del Vélodrome, che si è giocata per la terza giornata nel gruppo H di Europa League(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 23:08:00 GMT)