Lazio | Luis Alberto ha richieste dalla Spagna | la situazione

Lazio - Luis Alberto cerca riscatto. Ma con la Spal sarà ancora panchina : Doppio lavoro per tornare quello di prima nel più breve tempo possibile. Luis Alberto fa gli straordinari per mettere indietro le lancette dell'orologio e ricominciare ad essere il giocatore ...

Lazio - l’ex agente di Cavani annuncia il futuro di Luis Alberto : Da calciatore riveLazione della scorsa stagione, che ai nastri di partenza di quella attuale lo ha presentato come top player, a vero e proprio flop delle prime dieci giornate della Serie A 2018-19: è questa l’altalena su cui Luis Alberto ha vissuto nell’ultimo anno abbondante. In mezzo un’estate in cui gli occhi di alcuni club europei di primo piano lo avevano puntato per migliorare sotto il profilo tecnico. Uno di ...

Lazio - che succede a Luis Alberto? Inzaghi cambia le gerarchie : Infortunato, affaticato o solo fuori forma? Nella Lazio è mistero attorno alle condizioni di Luis Alberto. Escluso dai convocati per la trasferta di Marsiglia, ieri mattina lo spagnolo si è recato in ...

Lazio - preoccupa Luis Alberto. Possibile pubalgia : Lazio– Tremano i tifosi biancocelesti, e con loro anche Simone Inzaghi. Luis Alberto, infatti, è stato sottoposto stamattina a test medici per valutare un problema di presunta pubalgia. Lo spagnolo, reduce da un avvio di campionato non certo entusiasmante, ha accusato i primi problemi durante la sosta delle nazionali, ma contro il Parma nell’ultima gara […] L'articolo Lazio, preoccupa Luis Alberto. Possibile pubalgia proviene ...

Infortunio Luis Alberto - preoccupazione in casa Lazio : la situazione : Infortunio Luis Alberto – La Lazio si prepara per l’importante gara di Europa League sul difficile campo del Marsiglia, l’obiettivo della squadra di Simone Inzaghi è quello di conquistare un risultato positivo per avvicinarsi alla qualificazione. Nel frattempo c’è preoccupazione per le condizioni di Luis Alberto, il calciatore non prenderà parte al match di Europa League, lo spagnolo continua a soffrire di pubalgia, ...

Lazio - Luis Alberto a casa - Inzaghi gli preferisce un ex Primavera : Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo è rimasto ad allenarsi a Roma. Soffre di pubalgia da quest'estate, nonostante le cure non è ancora riuscito ad esprimersi al meglio. Guarderà ...

Marsiglia-Lazio - le probabili formazioni : Immobile e Luis Alberto si giocano un posto in attacco con Caicedo : Stadio Velodrome di Marsiglia: alle 21 la Lazio va a sfidare nel terzo turno dei gironi di Europa League i padroni di casa transalpini. Incontro importante per il passaggio del turno: vincere per i biancocelesti di Simone Inzaghi potrebbe significare fare un passo avanti verso i sedicesimi di finale. Non sarà comunque facile, visto l’avversario dalla storia più che dignitosa anche nelle coppe continentali. probabili formazioni Inzaghi ...

Lazio - Inzaghi : 'Luis Alberto non convocato'. Acerbi : 'Dipende tutto da noi' : Non fa calcoli, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia della gara d'Europa League contro il Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa al Velodrome: Convocati. 'Per quanto riguarda la ...

Olympique Marsiglia-Lazio - le probabili formazioni : ballottaggio Immobile-Luis Alberto : Rialzare la testa dopo l'ultima pesante sconfitta arrivata in Europa League e cercare di mettere in discesa la strada verso l'accesso alla fase successiva del torneo. Questo l'obiettivo della Lazio , ...

Parma-Lazio - Berisha decisivo - sparisce il mago Luis Alberto : Adesso conta solo vincere e la Lazio vince. Non subisce gol a Parma per la seconda volta, nonostante un'altra prestazione opaca. Dopo la sosta ci si aspettava la scossa da parte dei gioielli ...

Parma-Lazio 0-0 La Diretta In avanti Luis Alberto e Immobile : Il bellissimo Parma di questo inizio di stagione torna al Tardini e ospita la Lazio, in un match che riporta alla memoria le sfide tra le due squadre a cavallo dell'anno 2000. I ducali vengono...

Parma-Lazio alle 15 La Diretta In avanti Luis Alberto e Immobile : Il bellissimo Parma di questo inizio di stagione torna al Tardini e ospita la Lazio, in un match che riporta alla memoria le sfide tra le due squadre a cavallo dell'anno 2000. I ducali vengono dalla ...

Luis Alberto - lavoro e scaramanzia : è tornato biondo per riprendersi la Lazio : I tifosi glielo chiedono in continuazione: "Luis, torni com'eri prima per favore?". E lui risponde... con il cambio di look: "Mi rubio..." . La moglie posta su Instagram e i tifosi della Lazio sono ...