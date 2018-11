L' arcade stick Razer Panthera Evo è ufficialmente disponibile

eurogamer

(Di lunedì 5 novembre 2018)annuncia la disponibilità diEvo, svelato a Evo 2018. Si tratta del nuovo innesto nella famiglia di controllerdi alta qualità dia supporto della Fighting Game Community (FGC). Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale."I nostri fan sono stati entusiasti delEvo sin dal suo debutto in forma di prototipo a Evo all'inizio di quest'anno. Ora l'attesa è finalmente finita", dichiara Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di. "Questodi nuova generazione punta tutto su precisione, solidità e prestazioni best-in-class perfette per atleti professionisti e appassionati di picchiaduro".Evo è un'evoluzione del famoso. Il nuovoè stato sottoposto a rigorosi test e perfezionato per l'utilizzo in competizione da alcuni tra i migliori atleti di esport del mondo, nonché da figure di spicco della ...