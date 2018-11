L' Arabia all' Onu | processeremo i colpevoli dell' omicidio Khashoggi

In Arabia Saudita è stato scarcerato uno dei nipoti di re Salman - forse per alleviare la pressione internazionale dovuta all’omicidio di Jamal Khashoggi : Venerdì in Arabia Saudita è stato rilasciato il principe Khalid bin Talal, uno dei nipoti di re Salman, che era rimasto in carcere per 11 mesi dopo avere criticato gli arresti di massa ordinati dal regime Saudita nel novembre 2017.

Caso Khashoggi - no alla finale in Arabia Saudita : ... l'evento per rifarsi un'immagine insomma, e si chiede di riflettere su quale segnale manderebbero al mondo. Per questa ragione di elementare buon senso civile va immediatamente bloccata la decisione ...

Caso Khashoggi - smettiamo di vendere armi all’Arabia Saudita : Il 16 ottobre del 2018 nell’aula di palazzo Madama ho espresso la mia vicinanza alla compagna e ai familiari del giornalista del Washington post, Jamal Khashoggi trucidato nel consolato di Ankara. E’ ormai chiaro che i responsabili dell’omicidio sono da individuare tra i più alti vertici della monarchia Saudita. L’Arabia Saudita è un partner di spicco della comunità internazionale che investe trasversalmente un po’ ovunque nel mondo, in ...

La fidanzata di Khashoggi al Parlamento europeo : "Chiedete risposte all'Arabia Saudita" : Ciò che è accaduto al giornalista saudita Jamal Khashoggi è di una gravità inaudita e dimostra ancora una volta che i cambiamenti annunciati dal principe ereditario Mohammad bin Salman non sono stati altro che una copertura, mentre il regime ha continuato a comportarsi in modo autoritario e repressivo.Bin Salman si è impegnato per rivestire l'Arabia Saudita di una nuova immagine, ma l'immagine vera è ...

Amichevoli internazionali - il Brasile vince col minimo sforzo : 2-0 all’Arabia Saudita [VIDEO] : Smentendo i pronostici, il Brasile vince soltanto 2-0 contro una ordinatissima Arabia Saudita. La squadra allenata da Juan Antonio Pizzi ha fatto la sua gara, provando anche a concludere, e ha concesso soltanto due gol (uno allo scadere) alla Selecao di Tite. I verdeoro sono passati in vantaggio poco prima dell’intervallo con Gabriel Jesus, servito da una palla in profondità di Neymar. Gli arabi hanno resistito nel secondo tempo, ...

L'ONU chiede all'Arabia Saudita di fermare i raid in Yemen in cui muoiono bambini - : Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia , UNCRC, ha chiesto all'Arabia Saudita di fermare i raid aerei in Yemen durante i quali muoiono i bambini, si legge in un comunicato a ...

Jamal Khashoggi - la Turchia ha chiesto all’Arabia Saudita di perquisire consolato : “Riyad garantisca piena collaborazione” : La Turchia ha raccolto l’invito del principe ereditario Saudita, Mohammad bin Salman, e ha presentato all’ambasciata della monarchia del Golfo la richiesta per effettuare una perquisizione all’interno del consolato dove il giornalista critico nei confronti degli al-Saud, Jamal Khashoggi, è entrato martedì 2 ottobre per poi sparire. A riferirlo sono fonti diplomatiche turche che avevano già diffuso la notizia di primi contatti ...

Tutte le pallonate fra Qatar e Arabia Saudita : L'articolo di Marco Livi, giornalista di Italia Oggi Più del vil petrolio e gas naturale potè il calcio: il Qatar ha quantificato per la prima volta i danni subiti a causa dell'Arabia Saudita e della ...

BeIN Sports fa causa per 1 miliardo all’Arabia Saudita per pirateria : L'ultimo atto della lotta tra Qatar e Arabia Saudita riguarda il calcio e i diritti tv: al centro BeIN Sports e i contenuti piratati da BeoutQ. L'articolo BeIN Sports fa causa per 1 miliardo all’Arabia Saudita per pirateria è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Torturate - violentate e senza soldi : donne migranti tornano dall'inferno dell'Arabia saudita : Dati ufficiali riportano che almeno nove milioni di cittadini bangladeshi lavorano all'estero, in 160 Paesi in tutto il mondo. Quelli che hanno la fortuna di recarsi negli Stati Uniti o in Europa, ...

Arabia Saudita - inmprenditori e politici dall'ambasciatore per la festa nazionale : Grande serata all'Hotel Parco dei Principi per la festa nazionale del Regno dell'Arabia Saudita. A fare gli onori di casa, per la prima volta, il nuovo ambasciatore, Sua Altezza Reale il Principe ...

Iran - attacco alla parata militare/ Ultime notizie - Arabia Saudita sponsor della strage? : Iran, morti e feriti in un attacco Isis alla parata militare. Ultime notizie, diverse vittime anche fra i civili: un commando armato avrebbe sparato durante la sfilata di Ahvaz(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 19:07:00 GMT)

Armi europee all'Arabia Saudita - le politiche del Governo Conte ricalcano quelle del Governo Gentiloni : ... M5S,: "Europa e Italia fingono di non capire che le Armi vendute all'Arabia Saudita vadano a finire nelle mani dei terroristi, e parliamo di uno tra i primi acquirenti al mondo nonché primo ...